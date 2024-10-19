Врач Михайлова: хороший сон снижает уровень гормонов стресса, а его нехватка грозит диабетом

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бессонница

Врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова: нехватка полноценного сна грозит развитием диабета и ожирения, снижая в организме чувствительность к инсулину.

Врач Михайлова рассказала RT, как может влиять на здоровье и внешность человека хороший сон и его нехватка. При этом медик констатировала: взрослый человек должен регулярно спать 6 – 8 часов.

По словам специалиста, хороший сон прежде всего полезен тем, что снижает в организме уровень гормонов стресса, которые могут влиять на возникновение обширного ряда патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания. Михайлова подчеркнула, что для укрепления здоровья ложиться спать следует до наступления полуночи.

«Самое лучшее время для отхода ко сну — с 22:00 до 23:00», - сказала она.

Врач пояснила, что при таком засыпании значительно активизируется выработка мелатонина – так называемого «гормона сна», который действует на организм как антиоксидант. Благодаря интенсивному выделению мелатонина улучшается функционирование головного мозга, повышается защищенность клеточных ДНК от повреждений, ведущих к опухолям, и к тому нормализуется работа щитовидной железы.

Еще один плюс хорошего сна – это эффект моложавости, который тоже обеспечивается снижением уровня гормонов стресса.

«Полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов, которые мешают образованию коллагена в коже, а он отвечает за её упругость и эластичность. Во время сна увеличивается приток крови к коже, поэтому хорошо выспавшийся человек имеет сияющий цвет лица, у него нет тёмных кругов под глазами», - обратила внимание врач-дерматовенеролог.

Михайлова подчеркнула: нехватка хорошего сна снижает работоспособность человека, ухудшает его психоэмоциональное состояние, увеличивает риски гипертонии, атеросклероза сосудов. Помимо того, люди, которые не высыпаются, становятся склонными к набору веса и развитию сахарного диабета. Дефицит качественного сна снижается чувствительность клеток к инсулину, способствует нарушению обмена глюкозы   все это становится предпосылками к диабету.

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Наталья Михайлова
Наталья Михайлова
Здоровье
врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук
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