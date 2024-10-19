Врач Михайлова: хороший сон снижает уровень гормонов стресса, а его нехватка грозит диабетом

«Самое лучшее время для отхода ко сну — с 22:00 до 23:00», - сказала она.

«Полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов, которые мешают образованию коллагена в коже, а он отвечает за её упругость и эластичность. Во время сна увеличивается приток крови к коже, поэтому хорошо выспавшийся человек имеет сияющий цвет лица, у него нет тёмных кругов под глазами», - обратила внимание врач-дерматовенеролог.

Врач Михайлова рассказала RT, как может влиять на здоровье и внешность человека хороший сон и его нехватка. При этом медик констатировала: взрослый человек должен регулярно спать 6 – 8 часов.По словам специалиста, хороший сон прежде всего полезен тем, что снижает в организме уровень гормонов стресса, которые могут влиять на возникновение обширного ряда патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания. Михайлова подчеркнула, что для укрепления здоровья ложиться спать следует до наступления полуночи.Врач пояснила, что при таком засыпании значительно активизируется выработка мелатонина – так называемого «гормона сна», который действует на организм как антиоксидант. Благодаря интенсивному выделению мелатонина улучшается функционирование головного мозга, повышается защищенность клеточных ДНК от повреждений, ведущих к опухолям, и к тому нормализуется работа щитовидной железы.Еще один плюс хорошего сна – это эффект моложавости, который тоже обеспечивается снижением уровня гормонов стресса.Михайлова подчеркнула: нехватка хорошего сна снижает работоспособность человека, ухудшает его психоэмоциональное состояние, увеличивает риски гипертонии, атеросклероза сосудов. Помимо того, люди, которые не высыпаются, становятся склонными к набору веса и развитию сахарного диабета. Дефицит качественного сна снижается чувствительность клеток к инсулину, способствует нарушению обмена глюкозы все это становится предпосылками к диабету.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему инфаркты и инсульты все чаще возникают у современных людей после 40 лет

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