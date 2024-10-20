Кардиолог Курсон: употребление воды может помочь гипотоникам повысить низкое давление

«Если вы стоите, стоит сесть или лечь. Если сидите, нужно наклонить голову к коленям. Если лежите, поднимите ноги. Изменение положения тела помогает выровнять давление и снизить риск обморока», - поделился специалист.

Снижение давления может оказаться фактором разных обстоятельств: например, изменения положения тела, резкого подъема. При этом нередко возникают очень неприятные симптомы в виде сильной слабости, тошноты, проблем с концентрацией. Одним из наиболее опасных рисков гипотонии является потеря сознания, падение. Представляющий Кливлендскую клинику кардиолог Джеффри Курсон рассказал об этом Heilpraxis.По словам врача, гипотоникам при появлении симптомов ухудшения важно следить за окружающей обстановкой, избегать лестниц. В таких обстоятельствах необходимо менять позу тела, чтобы избежать падений и травм.Кардиолог Курсон рассказал, как гипотоники могут повысить низкое давление самиТакже кардиолог порекомендовал при низком давлении увеличить потребление жидкости – употребление воды может помочь гипотоникам повысить низкое давление за счет улучшения кровообращение. Кроме того, это обеспечивает профилактику сосудистых спазмов, часто ведущих к перепадам давления. В качестве средства первой помощи при внезапной гипотонии может помочь вода с добавлением соли – она задерживает жидкость, из-за чего в сосудах увеличивается объем крови и вместе с этим повышается давление на их стенки. Другие напитки, которые могут помочь в такой ситуации напитки – это крепкий кофе или сладкий чай.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение потери жизненных сил бывает неочевидным признаком проблем с щитовидной железой

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