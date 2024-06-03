Кардиолог Конев: при первых симптомах гипотонии нужно сесть или лечь

«Существует такое понятие, как «наследственно-конституциональная гипотония». Чаще всего она встречается у женщин», - об этом кардиолог Конев рассказал «Живой Кубани».

«Падение артериального давления редко приводит к опасным состояниям вроде инфаркта или инсульта, но может значительно снижать качество жизни. Если же давление резко упало на фоне тяжелой аритмии, аллергической реакции, кровотечения, обезвоживания или гипогликемии, необходимо вызвать бригаду неотложной медицинской помощи», - дал он совет.

Артериальная гипотония характеризуется пониженным артериальным давлением (ниже 100 на 60). Такая особенность бывает наследственной, давление человека с детства может быть низким.Низкое артериальное давление не обязательно означает наличие проблемы: именно оно защищает сосуды от развития атеросклероза. Но врач отметил, что возникновение гипотонии может оказаться тревожным симптомом, который говорит о недостаточном кровоснабжении головного мозга.Кроме того, опасными бывают состояния, сопровождаемые внезапным и значительным «падением» давления. По словам Конева, это может указывать на аритмию, внутреннее кровотечение, гипогликемию.Кардиолог Конев добавил, что при первых симптомах гипотонии нужно сесть или лечь. Также важно употреблять достаточно жидкости и соли. Другие рекомендации врача: для поддержания здорового баланса давления следует регулярно выполнять простые упражнения, кроме того, гипотоникам полезно употреблять кофе, крепкий чай или какао.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди в жару подвержены особенно опасным нарушениям

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