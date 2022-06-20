Низкое давление: кардиолог назвал симптомы, которые «могут быть опасными для жизни»

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Низкое давление: кардиолог назвал симптомы, которые «могут быть опасными для жизни»

Низкое кровяное давление составляет менее 90/60 мм рт. Состояние не всегда вызывает симптомы, но вам может потребоваться лечение, если это произойдет. 

Кардиолог Олег Варфоломеев специально для Медикфорум сказал:
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«То, что считается низким кровяным давлением для одного человека, может быть нормальным для другого. Низкое кровяное давление может не вызывать заметных симптомов или вызывать головокружение и обмороки. Иногда низкое кровяное давление может быть опасным для жизни».

Проверьте свое артериальное давление, если у вас продолжают появляться эти симптомы, советует Варфоломеев:
  • Головокружение
  • Общее состояние болезненности
  • Затуманенное зрение
  • Слабость
  • Спутанность сознания
  • Обморок
«Для некоторых людей низкое кровяное давление может быть признаком основного состояния здоровья, особенно когда оно падает внезапно или проявляется симптомами. Экстремально низкое кровяное давление может привести к состоянию, известному как шок», - добавляет кардиолог.

К симптомам шока относятся:
  • Холодная, липкая кожа
  • Снижение окраски кожи (бледность)
  • Быстрое, поверхностное дыхание
  • Слабый и быстрый пульс
Если у вас есть симптомы экстремально низкого кровяного давления (гипотонии) или шока, обратитесь за неотложной медицинской помощью. 
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Теги : понижение давления, советы врачей, гипотония