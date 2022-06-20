Низкое давление: кардиолог назвал симптомы, которые «могут быть опасными для жизни»

«То, что считается низким кровяным давлением для одного человека, может быть нормальным для другого. Низкое кровяное давление может не вызывать заметных симптомов или вызывать головокружение и обмороки. Иногда низкое кровяное давление может быть опасным для жизни».

Головокружение

Общее состояние болезненности

Затуманенное зрение

Слабость

Спутанность сознания

Обморок

«Для некоторых людей низкое кровяное давление может быть признаком основного состояния здоровья, особенно когда оно падает внезапно или проявляется симптомами. Экстремально низкое кровяное давление может привести к состоянию, известному как шок», - добавляет кардиолог.

Холодная, липкая кожа

Снижение окраски кожи (бледность)

Быстрое, поверхностное дыхание

Слабый и быстрый пульс