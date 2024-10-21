Кетчуп содержит много скрытого сахара: россиянам назвали несладкие продукты с его присутствием

«В столовой ложке кетчупа – около столовой ложки сахара», - проинформировали эксперты.

Вы можете считать, что не употребляете сахар, но ваш организм все равно будет его получать. Многие продукты питания содержат добавленный сахар, даже не будучи десертными изделиями, об этом россиян предупредила «КП».В частности, много такого скрытого сахара содержит кетчуп.Также россиянам назвали другие несладкие продукты с его присутствием. Главным образом, это ультрапереработанные продукты – такие, которые покупаются практически готовыми к употреблению или требующими только разогрева. Скрытый сахар может входить в состав многих соусов и готовых заправок, упакованных салатов, солений и маринадов, консервированной продукции, полуфабрикатов, творожных масс, томатной пасты и других паст, хлебобулочных изделий, обезжиренных молочных продуктов. Специалисты обращают внимание, что добавляемый производителями в еду сахар часто скрывается за разными наименованиями: например, на этикетке продукта он может значиться как ячменный солод, кукурузный подсластитель, фруктоза, тот или иной сироп, мальтодекстрин, мальтоза.Его постоянное поступление в организм приводит к увеличению триглицеридов (жировых веществ), склонных образовывать бляшки и закупоривать артерии. Вдобавок организм реагирует на сахар выделением инсулина, и если это происходит часто, клетки перестают быть чувствительными к гормону – возникает инсулинорезистентность, при которой глюкоза не усваивается телом, и ее концентрация неуклонно возрастает. Это вызывает воспалительные процессы, повреждения тканей, преждевременное старение, ожирение – чем больше инсулина выделяется, тем больше жира откладывается под кожей. Избыточное жироотложение, в свою очередь, становится провоцирующим фактором развития диабета второго типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты замедляют старение организма после 40 лет.

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