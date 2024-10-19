Врач Янг: цитрусы и рыба входят в число продуктов для замедления старости после 40 лет
Эндокринолог Екатерина Янг рассказала россиянам о пяти продуктах, которые полезно есть для замедления процессов старости после 40 лет.
Врач Янг сообщила, что существует минимум пять продуктов, обладающих эффектом замедления старения после 40 лет. Он них специалист проинформировала в своем Telegram-канале.
Субпродукты. По словам Екатерины Янг, их несомненным достоинством является обилие белка, необходимого для восстановления клеток и мышц. Именно ослабление и атрофия мышечной ткани является физическим маркером старения организма. Особенно полезными медик считает печень и говяжье сердце, но в целом практически все субпродукты обеспечивают организм гемовым железом, витаминами группы В и веществами, помогающими выделять коллаген, необходимый для хорошего состояния кожи, слизистой ткани, костей и сосудов.
Темнолистовая зелень. Это супер-источник витамина С и антиоксидантов, помогающих коже долго оставаться упругой и красивой.
Жирная рыба. Обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, самыми действенными защитниками мозга от возрастного разрушения.
Цитрусы. Янг пояснила, что цитрусовые плоды «подкисляют пищевой комок», что помогает организм лучше усваивать необходимый мышцам белок.
«Также апельсины и мандарины помогают в борьбе с отечностью», - заявила медик.
Орехи. Дают нам ценные жиры, витамин Е, кальций – все эти вещества эффективно способствуют сохранению моложавости, позитивно влияя на иммунную систему.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что яблоки входят в число продуктов, действенно снижающих риск появления тромбов.
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Екатерина Янг (Катя Янг)
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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