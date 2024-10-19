Врач Янг: цитрусы и рыба входят в число продуктов для замедления старости после 40 лет

«Также апельсины и мандарины помогают в борьбе с отечностью», - заявила медик.

Врач Янг сообщила, что существует минимум пять продуктов, обладающих эффектом замедления старения после 40 лет. Он них специалист проинформировала в своем Telegram-канале.По словам Екатерины Янг, их несомненным достоинством является обилие белка, необходимого для восстановления клеток и мышц. Именно ослабление и атрофия мышечной ткани является физическим маркером старения организма. Особенно полезными медик считает печень и говяжье сердце, но в целом практически все субпродукты обеспечивают организм гемовым железом, витаминами группы В и веществами, помогающими выделять коллаген, необходимый для хорошего состояния кожи, слизистой ткани, костей и сосудов.Это супер-источник витамина С и антиоксидантов, помогающих коже долго оставаться упругой и красивой.Обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, самыми действенными защитниками мозга от возрастного разрушения.Янг пояснила, что цитрусовые плоды «подкисляют пищевой комок», что помогает организм лучше усваивать необходимый мышцам белок.Дают нам ценные жиры, витамин Е, кальций – все эти вещества эффективно способствуют сохранению моложавости, позитивно влияя на иммунную систему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что яблоки входят в число продуктов , действенно снижающих риск появления тромбов.

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