Ученые предупредили о сокращающей жизнь еде, которая опаснее сахара и жирного мяса

«Риск преждевременного ухода из жизни на 4% выше у тех людей, которые едят продукты с наиболее высокой степенью переработки. Особенно у тех, кто ест переработанное мясо – колбасные изделия, мясные деликатесы с добавками», - проинформировали специалисты.

Ученые предупредили о сокращающей жизнь еде, которая в своем негативном влиянии на организм может быть опаснее сахара и жирного мяса, проинформировала «Российская газета», ссылаясь на данные греческого портала Pronews.gr. Речь идет о еде с высокой степенью переработки, Гарвардские ученые предупредили, что люди, которые употребляют большое количество продуктов, относящихся к данной категории гастрономии, в больше степени подвергаются таким опасным проблемам со здоровьем как болезни сердца, ожирение, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, депрессия.Исследователи установили, что среди любителей переработанных продуктов фиксируется и более существенный риск преждевременной смерти.Кроме того, к сокращающей жизнь еде, которая опаснее сахара и жирного мяса, ученые относят напитки с искусственными подсластителями, сладкие десерты на молочной основе, продукты для завтрака с высокой степенью переработки. По словам экспертов, регулярное присутствие такой еды в рационе ведет к тому, что человеческий организм не получает в нужной мере необходимые для его функционирования и работы иммунной системы питательные вещества – белок, полезные жирные кислоты, витамины, микроэлементы. Кроме того, ультраобработанные продукты часто содержат высокие дозы соли, сахара, вредных жиров (например, трансжиров) и небезопасные химические добавки, призванные привлекать потребителей своими вкусовыми свойствами и обеспечивать продуктам длительный срок хранения.Научные эксперты подчеркивают, что людям нужно стараться избегать или ограничивать потребление продуктов с высокой степенью переработки. В повседневном рационе должно быть больше блюд с белком, а также овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие несладкие продукты содержат в себе много добавленного сахара

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