Врач Лапа: сон в комнате с отрытым окном может довести до инсульта

«Если из-за заложенности носа приходится вдыхать холодный воздух ртом, то легко заработать ангину, а при запоздалом лечении еще и пневмонию. Поэтому в случае с простудой и схожими недугами достаточно лишь проветривать помещение незадолго до сна, чтобы насытить его кислородом. При этом рекомендуется выходить из комнаты с открытым окном», - поделилась Людмила Лапа.

Принято считать, что сон в спальне с открытым окном полезен для человека, потому что так его организм получает больше кислорода. Но врач Лапа предупредила в беседе с Life.ru, что такой сон можно рекомендовать только здоровым людям с крепким иммунитетом.Медик объяснила, когда для человека становится опасным сон рядом с открытым окном – например, он может вредить при имеющемся ОРВИ. Эксперт отметила: если иммунитет по каким-то причинам ослабел, и организм поддался болезни, то излишне прохладный ночной воздух может еще сильнее усугубить патологический процесс.Врач подчеркнула, что особенно важно избегать переохлаждения в том случае, когда у человека повышается температура тела. Сочетание охлаждения от открытого окна и жара с температурой выше 39 градусов – слишком большая нагрузка на организм. В таких обстоятельствах состояние человека может ухудшиться сразу очень существенно. Сон в комнате с отрытым окном может довести до инсульта, вплоть до возникновения инсульта, предостерегла специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить здоровью сквозняк , об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая:

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