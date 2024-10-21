Доктор Мясников: частые позывы к мочеиспусканию могут указывать на редкий вид диабета

«Не исключено, что у вас проблема с гипофизом, с несахарным диабетом (...). У многих людей это встречается», - сказал известный медик, рассуждая о причинах вышеназванных симптомов.

Сухость слизистых оболочек;

Повышенная утомляемость;

Тошнота, запоры;

Многократные ночные мочеиспускания;

Судороги.

Доктор Мясников заявил на съемках программы «О самом главном», что частые позывы к мочеиспусканию (наряду с постоянной жаждой) могут указывать на редкий вид диабета – несахарный диабет.Это эндокринное заболевание, при котором возникает нарушение осмотической регуляции (сохранения воды в организме). Подобное нарушение обуславливается сбоями в процессах образования или секреции антидиуретического гормона, вазопрессина, либо невосприимчивостью к нему почечных тканей. Заболевание чаще всего возникает у людей 20 - 30 лет, но может развиваться в любом возрасте. При несахарном диабете человек может выделять до 6-8 литров мочи за день.Симптомы несахарного диабета помимо частых позывов к мочеиспусканию и жажды:Доктор Мясников рекомендовал при перечисленных симптомах и подозрении на несахарный диабет проверить уровень антидиуретического гормона в организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение потери жизненных сил может возникать из-за проблем с щитовидной железой

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