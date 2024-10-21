Доктор Мясников: частые позывы к мочеиспусканию могут указывать на редкий вид диабета
Врач Александр Мясников предупредил россиян: частое мочеиспускание может возникать при развитии несахарного диабета.
Доктор Мясников заявил на съемках программы «О самом главном», что частые позывы к мочеиспусканию (наряду с постоянной жаждой) могут указывать на редкий вид диабета – несахарный диабет.
«Не исключено, что у вас проблема с гипофизом, с несахарным диабетом (...). У многих людей это встречается», - сказал известный медик, рассуждая о причинах вышеназванных симптомов.
Что такое несахарный диабет? Это эндокринное заболевание, при котором возникает нарушение осмотической регуляции (сохранения воды в организме). Подобное нарушение обуславливается сбоями в процессах образования или секреции антидиуретического гормона, вазопрессина, либо невосприимчивостью к нему почечных тканей. Заболевание чаще всего возникает у людей 20 - 30 лет, но может развиваться в любом возрасте. При несахарном диабете человек может выделять до 6-8 литров мочи за день.
Симптомы несахарного диабета помимо частых позывов к мочеиспусканию и жажды:
- Сухость слизистых оболочек;
- Повышенная утомляемость;
- Тошнота, запоры;
- Многократные ночные мочеиспускания;
- Судороги.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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