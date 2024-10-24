Врач Ильяшенко: принимать пищу нужно только в спокойной обстановке

«Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом», - отметила Ильяшенко комментарии для РИА Новости.

«Пищу следует принимать в спокойной обстановке, соблюдая режим трёх-четырёхразового питания, не переедать», - констатировала эксперт.

Врач Ильяшенко заявила: принимать пищу нужно только в спокойной обстановке. Еда в обстоятельствах нехватки времени, спешки связана с тем, что человек недостаточно тщательно ее пережевывает, и в организме не происходит полноценной выработки пищеварительных ферментов и секретов.Врач-гастроэнтеролог добавила: когда во время приема пищи человек спешит, у него не усваиваются должным образом питательные вещества, для организма возникает риск развития дефицитных состояний. Может не хватать важных для иммунитета витаминов, микроэлементов.Ильяшенко подчеркнула, что избежать такой потери питательных веществ из ежедневного рациона можно лишь при условии, что пища принимается в обстановке спокойствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты не подходят для употребления натощак во время завтрака

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