Гастроэнтеролог Ломова: простые углеводы не следует есть натощак во время завтрака

Врач Ломова сообщила, что отдельные группы продуктов не рекомендуется употреблять на голодный желудок, поэтому не следует есть их натощак во время завтрака. Одна из таких групп – это содержащие кофеин и кофе. Специалист отметила, что выпитый натощак кофе чреват раздражением слизистой желудка и изжогой из-за повышенной выработки соляной кислоты.Также к продуктам, которые не следует есть натощак во время завтрака, относятся источники простых или быстрых углеводов – хлеб и выпечка из белой муки, сладости, быстрые каши, сухие завтраки, манка, разваренный белый рис. Простые углеводы не следует есть натощак во время завтрака, их употребление на пустой желудок приведет к быстрому подъему уровней сахара и инсулина в крови, с чем связан набор веса.Ломова уточнила, что углеводы, присутствующие в рационе, должны быть сложными: такие углеводы, например, содержатся в цельнозерновых крупах.Помимо этого, диетолог посоветовала не употреблять натощак фрукты, особенно цитрусовые. Кислоты и грубая клетчатка, содержащиеся в них, при попадании в пустой желудок будут раздражать его слизистую желудка и провоцировать воспаление как реакцию на раздражение. Результатом этого могут стать гастрит или язвенные поражения.Дополнительно медик порекомендовала не употреблять натощак кисломолочные продукты. Наиболее подходящей едой для завтрака гастроэнтеролог считает омлет, вареные яйца, каши, авокадо, орехи, запеканки, приводит мнение врача «Газета.Ru».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди не должны употреблять гороховый суп

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