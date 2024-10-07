«Замедляет перистальтику кишечника»: врач Ильяшенко пояснила, кому вредно есть рис

«Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит», - сообщила медик.

«В умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный», - сказала Светлана Ильяшенко.

Врач Ильяшенко пояснила в комментарии для РИА Новости, что рис вредно есть людям, склонным к проблемам с регулярной дефекацией, запорам.Ильяшенко отметила, что этот продукт показан к употреблению людям c нарушениями ЖКТ, вызванными повышенной кислотностью. Обладая мягкой и вязкой текстурой, рис в пищеварительном тракте превращается в массу, обволакивающую стенки желудка и кишечника, что защищает их слизистую и стенки от агрессивного воздействия кислоты, выделяющейся в повышенной концентрации.В рационе здоровых людей рис уместен как продукт, способствующий пищевому разнообразию и как источник полезных веществ.Витамины группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы. При их нехватке могут возникать различные неврологические расстройства.Из микроэлементов в рисе, например, содержится магний.Его лучше всего употреблять, сочетая с зеленью и некрахмальными овощами – так организм получит клетчатку, нужную для хорошей работы пищеварения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве полезно употреблять яйца

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.