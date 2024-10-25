Доктор Малышева: повышенная гибкость говорит о предрасположенности к инсульту

«Тем, кто входит хотя бы в одну из трех категорий повышенного риска инсульта, рекомендую сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы», - поделилась Елена Малышева.

Доктор Малышева и нейрохирург Владимир Крылов рассказали на съемках программы «Жить здорово!» о факторах, которые делают риск инсульта особенно высоким. Говоря об этом, специалисты констатировали, что минимум 3 категории российских граждан обладают подобной предрасположенностью к инсульту – патологии, связанной с острым нарушением мозгового кровообращения.В частности, Елена Малышева заметила, что говорить о предрасположенности к инсульту может повышенная гибкость тела, которая возникает из-за генетического заболевания, известного как синдром Марфана. При данной болезни часто поражается скелет, что способствует появлению таких особенностей как высокий рост, длинные конечности и пальцы, искривления позвоночника, чрезмерная гибкость. Также у людей с синдромом Марфана часто страдает сердечнососудистая система – они подвергаются высокому риску разрыва или расслоения аорты. Такие пациенты должны находиться под врачебным наблюдением и принимать препараты, снижающие вероятность развития серьезных осложнений.Также на склонность к инсульту влияют кисты, возникающие на почках и печени, добавили врачи. Поликистоз может говорить о проблемах с коллагеном, который необходимым для поддержания здоровья сосудов. Нехватка этого белка, обеспечивающего эластичность кожи и связок, делает сосуды более хрупкими и подверженными травмам и разрывам, которые могут вести к инсульту.Кроме того, по словам врачей, о предрасположенности к инсульту говорит его возникновение у родственников (прежде всего, у близких, кровных).Людям с вышеназванными особенностями следует наблюдаться у медиков, периодически проходить профилактические обследования, подчеркнули эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают укреплять здоровье головного мозга.

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