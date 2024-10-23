«Предотвращают повреждения»: врач Байкова посоветовала продукты с антиоксидантами для мозга

«Чтобы защитить главный орган центральной нервной системы, нужно есть больше продуктов, содержащих мноо антиоксидантов. Антиоксиданты, которые содержатся в овощах и фруктах, помогают предотвратить повреждения, уменьшая воспаление и замедляя старение мозга», - поделилась Эльвира Байкова.

«С возрастом мозг становится более уязвимым к повреждениям. В нем накапливаются вредные вещества, которые могут вызвать воспаление и повреждения клеток. Эти процессы ускоряют развитие болезней, таких как деменция», - предостерегла специалист.

Врач Байкова обратила внимание на то, что правильное питание эффективно способствует сохранению здоровья мозга, улучшает профилактику его возрастного разрушения. По ее словам, настоящими супер-продуктами для мозга являются богатые источники антиоксидантов. Эти вещества помогают защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток. Именно результатом такого повреждения становятся болезнь Ацгеймера, деменция.Медик уточнила: среди лучших источников антиоксидантов для мозга выделяются ягоды, например, клубника, голубика. Кроме того, в рацион следует включать шпинат, брокколи, цитрусовые плоды.Еще одна полезная для мозга категория продуктов – содержащие полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Данный тип жиров также отличается присущим ему выраженным противовоспалительным эффектов. Байкова заметила, что в меню стоит добавить жирную рыбу, орехи или семечки – содержащиеся в них жиры могут замедлять старение мозга, улучшая защиту мозга от процессов возрастной нейродегенерации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты долго перевариваются , ведут к застою в кишечнике и к запорам – подробнее о них рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

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