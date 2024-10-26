Врач Уэлш: совместное использование полотенца в доме таит скрытую опасность для здоровья

246 Фото: https://unsplash.com/photos/four-green-towels-s9zGsWDiFO4
полотенца

Врач Сара Уэлш рассказала о скрытой опасности совместного использования полотенца с кем-то в доме.

Совместное использование полотенца с другим человеком в доме может иметь серьезные последствия для здоровья – от такой практики нужно отказываться. Мнением по данному вопросу британский врач Сара Уэлш поделилась с изданием Mirror.

Медик отметила, что подобная дележка полотенца с кем-то еще таит скрытую опасность, о которой мало кто задумывается в обычной жизни. По словам эксперта, через общее полотенце от одного человека другому могут передаваться вши.

«Избегайте совместного использования полотенец – потенциально через них могут распространяться вши, включая лобковые. Также вши могут передаваться через общее постельное белье или одежду», - предостерегла эксперт.

Заражение вшами или педикулез может проявляться на разных участках тела. Многие знают о вшах на голове, но также существует платяной педикулез, при котором поражается одежда и наиболее тесно контактирующие с ней участки тела – шея, талия, поясница, нижние конечности. Кроме того, он бывает лобковым: в этом случае паразитами поражаются лобок, паховая область, подмышечные впадины, ресницы.

Медики констатируют, что вшивостью могут страдать не только социально неблагополучные и пренебрегающие гигиеной люди. Педикулез может возникнуть у человека любого статуса, соблюдающего чистоплотность.

Признаками заражения вшами обычно бывают кожные  высыпания, вызывающие сильный зуд, пигментацию, красноту, сухость и шелушение. При их появлении нужно обязательно обращаться к специалистам.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно открывать окна для проветривания квартиры в холодную погоду.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Самое большое число бактерий находится на полотенцах
Врач Францкевич: заразиться гепатитом или сифилисом через бытовые вещи вполне реально
Полотенца нужно стирать уже после трех применений
Теги : гигиена, вши, Сара Уэлш