Проветривать даже в мороз: врач Тарадеева объяснила, как открывать окна в холода

«В непроветриваемом помещении уровень кислорода понижается, а уровень углекислого газа увеличивается. Это может привести к ухудшению самочувствия, головным болям и снижению работоспособности, нарушению мозгового кровообращения и повышению артериального давления», - предупредила Татьяна Тарадеева в беседе с РИА Новости.

Проветривать квартиру следует каждые полтора-два часа.

Открывать окна следует в каждой комнате по очереди. Продолжительность таких проветриваний – 5-10 минут.

Окна нужно открывать как можно шире – небольшое открытие делает воздухообмен слишком медленным.

Открывать окна обязательно следует утром после пробуждения и подъема с постели, поскольку за ночь содержание кислорода в комнате со спящими людьми снижается

Проветривание перед сном увеличивает уровень кислорода в комнате, что улучшает процесс засыпания.

Проветривать кухню нужно после окончания готовки – окна следует оставлять открытыми хотя бы в течение 10 минут.

Не нужно держать окна открытыми слишком долго – это может переохладить помещение.

Врач Тарадеева напомнила россиянам, что человеческий организм нуждается в постоянном поступлении свежего воздуха – это необходимо ему для сохранения энергии и активной жизнедеятельности. Пребывание в помещении с закрытыми окнами – особенно в отопительный сезон – является фактором обострения аллергических реакций, плохого самочувствия и повышенного давления, подчеркнула специалист.Поэтому, отметила она, проветривать квартиру нужно регулярно, даже в холодную погоду и морозы.Врач объяснила, как правильно открывать окна в холода.Окна становятся запотевшими. Появление такого конденсата – показательный знак неправильной или недостаточной вентиляции, а также повышенной влажности в помещении, ведущей к распространению грибка и плесени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно спать в комнате с открытым на всю ночь окном.

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