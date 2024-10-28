Врачи: длительный сон в выходные дни полезен для защиты мозга от деменции

Дети до 5 лет – 13-15 часов;

Дети 5-12 лет – 10-13;

Подростки 12-18 лет – 8,5-10;

Взрослые до 45 лет – 7-9;

Взрослые после 45 лет – 6-8.

Привычка дольше спать в выходные дни не так уж плоха. Врачи из ГКБ №5 Уфы рассказали об этом, ссылаясь на данные исследовании, проведенного учеными из больницы Национального университета Тайваня (об этом пишет ufatime.ru).Исследователи пришли к выводу, что длительный сон в выходные дни полезен для защиты мозга от деменции.Как сообщается, ученые два года следили за продолжительностью сна у группы добровольцев в соотношении с их когнитивными способностями. Выяснилось, что у тех испытуемых, которые позволяли себе более длительный сон в выходные дни, был значительно снижен риск слабоумия. В частности, их риск деменции был на 74% ниже, чем у других участников.14-летнее исследование китайских медиков показало , что люди, позволяющие себе отсыпаться в выходные дни, лучше защищены от сердечнососудистых патологий. Особенно существенным этот позитивный эффект оказывается для тех, кто регулярно недосыпает в будние дни (спит менее 7 часов). Исследователи констатировали, что сон в выходные у людей, которые недостаточно спять в рабочие дни, может снизить вероятность развития сердечных заболеваний почти на 20%.Норма сна у каждого человека индивидуальна. Потребность в нем зависит от разных факторов: например, возраста, активности, нагрузок, гормональных процессов в организме и так далее.Средние показатели нормы сна таковы:Если человек спит значительно дольше средних значений, но все равно хочет спать днем, это говорит о гиперсомнии. Причинами такого состояния могут быть сильное переутомление (физическое и умственное), долгий период недосыпа, тяжелые переживания, травмы, стресс, некоторые заболевания (например, депрессия, деменция, болезни щитовидной железы, апноэ). При постоянной чрезмерной сонливости следует обращаться за консультацией к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком проблем с щитовидной железой могут быть нарушения, которые кажутся типичными сезонными недомоганиями

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