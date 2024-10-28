«Сахарный диабет — это собирательный термин, которым обозначают разные метаболические заболевания. Их общий признак — устойчиво высокий уровень сахара в крови — более 3,3-5,5 ммоль/л натощак», - приводятся слова специалиста в telegram-канале министерства здравоохранения Челябинской области.

Аномальная жажда или повышенный, плохо контролируемый аппетит:

Сухость во рту, сухость глаз, слизистый в целом;

Учащенное мочеиспускание;

Ночные пробуждения из-за позывов мочиться или недержание мочи;

Потивость;

Нехватка энергии и крайняя усталость, слабость;

Колебания веса;

Расплывчатость зрения;

Плохое, слишком долгое заживление любых повреждений кожи;

Неприятные ощущения, покалывание, онемение в конечностях:

Подверженность грибковым инфекциям.

Челябинский врач Прохорова рассказала о существовании нескольких типов сахарного диабета, отметив попутно, что данное понятие подразумевает не какое-то одно конкретное заболевание, а разные нарушения метаболического характера, которым свойственна повышенная концентрация сахара в крови человека.Прохорова уточнила, что он возникает у людей, чей организм не выделяет инсулин – гормон, ответственный за доставку к клеткам сахара, поступающего в кровь после употребления пищи. Данное нарушение обычно является врожденным и диагностируется еще в детстве. Лечение этого типа диабета сводится к инсулинотерапии: пациент получает инсулин извне инъекционно.Он может возникнуть в любом возрасте на фоне инсулинорезистентности или нехватки инсулина – нарушений, которые провоцируются ведущими к ожирению несбалансированным питанием и злоупотреблением углеводами. В его случае возможно лечение с помощью коррекции рациона, диеты и физических нагрузок, но также может требоваться медикаментозное лечение.Как пояснила врач Прохорова, при данном отклонении уровень сахара в крови становится повышенным, но диабета еще нет. Если человек с предиабетом последует рекомендациям специалистов, его состояние может нормализоваться, и диабета у него не будет. При данном нарушении принимать лекарства не нужно, достаточно соблюдения правил питания, здорового образа жизни.Признаки сахарного диабета:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое несахарный диабет , и по каким симптомам его можно узнать.

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