Диабет или еще нет: эндокринолог объяснила, как понять

«Нормальный сахар крови натощак для здорового человека по капиллярной крови, то есть из пальца - 3,3-5,5 ммоль/л. В венозной крови нормальный сахар чуть выше, до 6 ммоль/л натощак», — говорит эксперт.

Самый главный показатель, на который мы ориентируемся при диабете, — это сахар крови.Проводить измерение сахара в крови из пальца здоровому человеку нужно не ранее, чем через два часа после еды. Иначе результат будет не объективным. Показатель не должен превышать 7,8 ммоль/л.Если уровень сахара натощак выше 6,1 ммоль/л — это признак диабета. Тот же вывод, если сахар в крови после еды зашкаливает за 11,1 ммоль/л.Однако окончательный диагноз не ставится по единичному анализу на сахар. Их нужно сдать, как минимум, три. Причем в разные дни.Также смотрим гликированный гемоглобин. Если цифры выше 6,5%, скорее всего, диагноз подтвердится. Если одновременно превышены оба показателя, вероятность диабета практически 100%.Если сахар выше нормы, но не переваливает за верхнюю допустимую черту, ставится диагноз преддиабет или нарушение толерантности к глюкозе.