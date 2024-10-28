Врач Кузнецов: отказ от алкоголя входит в топ-4 метода для снижения холестерина без лекарств

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отказ от алкоголя

Врач-кардиолог Александр Кузнецов назвал 4 «топовых» метода, позволяющих добиться снижения холестерин без применения лекарств.

Врач Кузнецов отметил в комментарии «Газете.Ru», что в топ-4 метода для снижения холестерина без лекарств вхоит отказ от алкоголя.

«Существуют четыре главных способа немедикаментозного снижения холестерина: специальная диета, уменьшение потребления алкоголя, ежедневная физическая активность не менее 30 минут и снижение массы тела при избыточном весе», - сказал кардиолог.

Кузнецов констатировал, что высокий холестерин опасен тем, что его излишки накапливаются в сосудах, способствуя образованию атеросклеротических бляшек, наслаивающихся на их стенки. Со временем такие бляшки образуют массивы, которые сужают просвет сосуда и нарушают нормальное течение крови. Последствием подобного нарушения кровообращения становится недостаточный приток крови, питательных веществ и кислорода к органам, включая стратегически важные – сердце, головной мозг, почки. При этом повышаются риски осложнений, угрожающих жизни человека, – ишемий, недостаточности, инфаркта и инсульта.

Кузнецов добавил, что людям с повышенным холестерином неизменно рекомендуется регулярная физическая активность и рацион с ограниченным потреблением сладостей, сладких напитков и красного мяса, сливочного масла и других насыщенных жиров, алкоголя. Но бывает и так, что изменений в образе жизни становится недостаточно для нормализации холестерина – в этом случае врачи прибегают к медикаментозным средствам, особенно если наблюдают у пациентов высокий риск сердечно-сосудистых патологий.

Симптомы, которые говорят о повышенном холестерине:
  • Боли в груди после физической активности;
  • Учащенное сердцебиение (аритмия);
  • Боли и судороги в ногах, отеки конечностей;
  • Одышка, нарушение дыхательного ритма, возникающие даже при небольших нагрузках;
  • Систематическое повышение артериального давления;
  • Образование сосудистых звездочек;
  • Плохо прощупываемый на запястьях пульс,
  • Ксантелазмы (жировые комочки) на веках;
  • Постоянно холодные или мерзнущие конечности.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Здоровье
врач-кардиолог
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