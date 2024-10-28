Врач Кузнецов: отказ от алкоголя входит в топ-4 метода для снижения холестерина без лекарств

«Существуют четыре главных способа немедикаментозного снижения холестерина: специальная диета, уменьшение потребления алкоголя, ежедневная физическая активность не менее 30 минут и снижение массы тела при избыточном весе», - сказал кардиолог.

Боли в груди после физической активности;

Учащенное сердцебиение (аритмия);

Боли и судороги в ногах, отеки конечностей;

Одышка, нарушение дыхательного ритма, возникающие даже при небольших нагрузках;

Систематическое повышение артериального давления;

Образование сосудистых звездочек;

Плохо прощупываемый на запястьях пульс,

Ксантелазмы (жировые комочки) на веках;

Постоянно холодные или мерзнущие конечности.

Врач Кузнецов отметил в комментарии «Газете.Ru», что в топ-4 метода для снижения холестерина без лекарств вхоит отказ от алкоголя.Кузнецов констатировал, что высокий холестерин опасен тем, что его излишки накапливаются в сосудах, способствуя образованию атеросклеротических бляшек, наслаивающихся на их стенки. Со временем такие бляшки образуют массивы, которые сужают просвет сосуда и нарушают нормальное течение крови. Последствием подобного нарушения кровообращения становится недостаточный приток крови, питательных веществ и кислорода к органам, включая стратегически важные – сердце, головной мозг, почки. При этом повышаются риски осложнений, угрожающих жизни человека, – ишемий, недостаточности, инфаркта и инсульта.Кузнецов добавил, что людям с повышенным холестерином неизменно рекомендуется регулярная физическая активность и рацион с ограниченным потреблением сладостей, сладких напитков и красного мяса, сливочного масла и других насыщенных жиров, алкоголя. Но бывает и так, что изменений в образе жизни становится недостаточно для нормализации холестерина – в этом случае врачи прибегают к медикаментозным средствам, особенно если наблюдают у пациентов высокий риск сердечно-сосудистых патологий.Симптомы, которые говорят о повышенном холестерине:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление напитка с расторопшей может улучшить состояние печени

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