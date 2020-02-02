Кардиолог Ашихмин назвал новые лекарства, снижающие холестерин эффективнее статинов

«Препараты имеют особый механизм действия, отличающийся от работы синтетических лекарств. С их помощью удается добиться снижения холестерина у 70% больных. Это очень высокий показатель», - сказал Ярослав Ашихмин.

«Эволокумаб и алирокумаб это, по сути, моноклональные человеческие антитела, похожие на те, что вырабатываются иммунной системой. Антитела связываются с PCSK9, блокируя его действие», - объяснил эксперт принцип влияния новых препаратов.