Кардиолог Ашихмин назвал новые лекарства, снижающие холестерин эффективнее статинов
Эволокумаб и алирокумаб являются новым видом лекарств, призванных снижать холестерин – данную задачу они решают гораздо эффективнее традиционных статинов. Об этом газете «Аргуименты и факты» рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.
Названные экспертом лекарства эволокумаб и алирокумаб появились в 2015 году. Многие о них еще не знают, заметил кардиолог. В деле снижения холестерина эти медикаменты намного эффективнее известных статинов.
«Препараты имеют особый механизм действия, отличающийся от работы синтетических лекарств. С их помощью удается добиться снижения холестерина у 70% больных. Это очень высокий показатель», - сказал Ярослав Ашихмин.
Он пояснил: новые лекарства являются таргетными, их действие направлено на участвующий в обмене холестерина фермент PCSK9 – его активность способствует увеличению жиросодержащих компонентов. Такие средства нужно вводить подкожно раз в две недели.
«Эволокумаб и алирокумаб это, по сути, моноклональные человеческие антитела, похожие на те, что вырабатываются иммунной системой. Антитела связываются с PCSK9, блокируя его действие», - объяснил эксперт принцип влияния новых препаратов.
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