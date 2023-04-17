Врач Мясников: отказ от животных жиров позволяет снизить холестерин без лекарств

«Тревогу вызывает не общий холестерин, а повышенный уровень вещества низкой плотности. Он откладывается на стенках сосудов, вызывая их сужение и тем самым повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщил Александр Мясников.

Отказ от животных жиров и содержащих их продуктов, либо их ограничение.

Отказ от продуктов с трансжирами.

Употребление орехов.

Употребление жирной рыбы.

Употребление богатых клетчаткой продуктов – овощей, неотшлифованных круп.

Физическая активность.

Доктор Мясников напомнил россиянам, что бороться с холестерином как таковым не нужно – данное вещество необходимо организму для производства гормонов, осуществления других важных функций. Медик рассказал: когда пациенту рекомендуется снижать уровень холестерина, это относится к так называемому «плохому» холестерину низкой плотности.Как правило, повышенное содержание этого типа холестерина в крови бывает тесно связано с нездоровыми привычками – в первую очередь, с частым употреблением в пищу вредных продуктов и малоподвижностью. Доктор Мясников проинформировал, что коррекция рациона эффективно помогает снизить «плохой» ЛПНП-холестерин без лекарств. Вот что для этого рекомендуют врачи.Что касается лекарств, позволяющих снижать слишком высокий холестерин, к их применению прибегают, когда вышеназванные меры оказываются малоэффективными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что способствует естественному очищению кишечника от токсинов.

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