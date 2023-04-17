Врач Мясников: отказ от животных жиров позволяет снизить холестерин без лекарств
Врач Александр Мясников рассказал о нелекарственных способах снижения холестерина в крови.
Доктор Мясников напомнил россиянам, что бороться с холестерином как таковым не нужно – данное вещество необходимо организму для производства гормонов, осуществления других важных функций. Медик рассказал: когда пациенту рекомендуется снижать уровень холестерина, это относится к так называемому «плохому» холестерину низкой плотности.
«Тревогу вызывает не общий холестерин, а повышенный уровень вещества низкой плотности. Он откладывается на стенках сосудов, вызывая их сужение и тем самым повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщил Александр Мясников.
Как правило, повышенное содержание этого типа холестерина в крови бывает тесно связано с нездоровыми привычками – в первую очередь, с частым употреблением в пищу вредных продуктов и малоподвижностью. Доктор Мясников проинформировал, что коррекция рациона эффективно помогает снизить «плохой» ЛПНП-холестерин без лекарств. Вот что для этого рекомендуют врачи.
- Отказ от животных жиров и содержащих их продуктов, либо их ограничение.
- Отказ от продуктов с трансжирами.
- Употребление орехов.
- Употребление жирной рыбы.
- Употребление богатых клетчаткой продуктов – овощей, неотшлифованных круп.
- Физическая активность.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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