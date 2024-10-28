Врач Мясников: быстрое похудение в определенном возрасте опасно, возможен рак

«Быстрое похудение может быть признаком развития рака, уже далеко зашедшей стадии. У человека в возрасте снижение веса — всегда тревожный симптом», - сказал специалист.

«Если мы говорим про человека 60 плюс: лучше быть полным или худым? Отвечаем: полным, они живут дольше», - поделился врач.

Похудение принято рассматривать в позитивном аспекте, однако доктор Мясников напомнил россиянам, что оно может оказаться тревожным симптомом. На съемках программы «О самом главном» медик констатировал, что быстрое похудение в определенном возрасте нужно воспринимать настороженно и с опасением, поскольку в его случае возможен рак.В целом, добавил Мясников, быть худым так же нездорово, как и иметь чрезмерную массу тела – для здоровья гораздо полезнее, когда вес находится в пределах нормы, и в теле присутствует некоторое количество жира. С возрастом для человека и вовсе становится полезнее иметь небольшой излишек веса.Высказывания Александра Мясникова о пользе лишнего веса дополняют мнения ученых по этому поводу, уже звучавшие раньше. Было замечено, что лишние килограммы, не перешедшие в ожирение, могут в некоторых случаях обеспечивать организму поддержку и защиту от болезней. Например, людям с полнотой, которая не является критичной, свойственно реже простужаться и болеть. Вдобавок лишний вес помогает людям лучше переносить инсульт, они демонстрируют более высокую выживаемость. Это связано с тем, что инсульт требует от организма серьезных ресурсов, которые бы позволяли ему пережить удар и начать восстанавливаться. Имеющийся в организме жир в определенной степени способствует этому.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что исследователями было установлено: люди, обладающие некоторым количеством лишнего веса, проявляют склонность к долгожительству

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