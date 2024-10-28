Врачи из Уфы назвали кофе среди повышающих риск инсульта трех напитков

«Употребление более четырех чашек кофе в день увеличивает риск инсульта на 37%», - предупреждают эксперты.

«Употребление газированных напитков повышает риск инсульта на 22%. Фруктовые соки связаны с увеличением вероятности инсульта на 35%», - констатируют медики.

Врачи из Уфы (ГКБ №5) назвали кофе среди повышающих риск инсульта трех напитков. Медики обратили внимание, что склонность к этой опасной патологии мозга возникает в тех случаях, когда напиток употребляется в большом количестве. Об этом свидетельствуют данные, полученные исследователями.Другими напитками, частое питье которых повышает у людей риск инсульта, являются фруктовые соки и газировка (включая ее варианты, которые не содержат сахара).По словам специалистов, выводы о связи между риском инсульта и питьем названных трех напитков сделаны в результате анализа результатов исследований, которыми были учтены сведения о нескольких десятках тысяч человек из 27 стран мира. По мнению ученых, избыток потребляемого людьми кофеина ассоциируется с предрасположенностью к сосудистым спазмам и скачкам артериального давления. Что касается сладких напитков, то пристрастие к ним опасно для мозга из-за последствий метаболических нарушений, связанных с высоким уровнем сахара в крови или его резкими колебаниями.Таковыми специалисты называют чистую воду, зеленый и черный чай, употребляемый в количестве двух-четырех чашек в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о напитке из расторопши , который может улучшать состояние печени и кожи.

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