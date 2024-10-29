Врач Баркинхоева: бледность после нагрузки относится к неочевидным признакам больного сердца

«Тревожным симптомом является изменение цвета кожи после небольшой нагрузки, проявляющееся как посинение или побледнение», - уточнила Тамара Баркинхоева.

«Если человек начал ощущать усталость даже от привычных дел — это повод для беспокойства», - предупредила врач.

«Давящие ощущения могут появляться после небольшой физической нагрузки или эмоциональных переживаний, тревоги, страха», - подсказала медик.

Врач Баркинхоева рассказала в беседе с «Лентой.ру», что некоторые симптомы, возникающие из-за сердечных патологий, могут показаться проявлением других проблем. Например, отметила эксперт, к таким неочевидным признакам больного сердца относится изменение цвета кожи – ее бледность или синюшность после нагрузки.Также маркером проблем с сердцем является одышка. По словам врача, нарушение дыхания при сердечной патологии может возникать в состоянии покоя, в определенном положении тела (лежачем), либо при совершенно небольшом физическом напряжении. Кроме того, об этом сигнализирует быстрая утомляемость, которую человек ощущает из-за несущественных нагрузок, на которые раньше даже бы не обратил внимания.Баркинхоева добавила, что к неочевидным признакам больного сердца относятся и отеки ног, ступней или лодыжек, которые могут нарастать к окончанию дня и производить впечатление отеков, вызванных долгой ходьбой или ношением тесной обуви.Еще один симптом, который нельзя игнорировать, – это ощущение сдавливания в области груди.Все эти симптомы являются серьезным поводом для обследования, консультации с кардиологом, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно сделать в качестве первой помощи для человека с инсультом в домашних условиях.

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