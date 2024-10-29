Невролог Голубинская: человеку с инсультом не нужно пытаться оказывать помощь дома

«Сейчас инсульт помолодел, и когда, например, человек собирается на работу, но вдруг чувствует, что онемела рука, щека, перекосило лицо, произошло какое-то выпадение функции, нужно всегда подозревать острое заболевание. Бывает так, то началом инсульта оказывается эпилептический приступ, или возникает неукротимая рвота. А бывает все тихо — просто возникает дискомфорт, или человек не может подобрать слова», - рассказала специалист «Газете.Ru».

«В домашних условиях человеку практически нельзя помочь, поскольку без диагностики невозможно определить, чем именно он болен. Просто таблетку закидывать не надо. Иногда дают, не зная от чего, — так лишь можно навредить», - предупредила Голубинская.

«Если человек к 120 или 130 адаптирован, а тут мы видим 200, таблетку первичную для снижения давления можно дать — и практически все», - констатировала врач.

Врач Голубинская напомнила, что при инсульте происходит поражение мозгового вещества. В зависимости от того, где именно в мозге возникает очаг такой травмы, можно наблюдать разные неврологические симптомы. Медик подчеркнула, что инсульт способен поразить человека в совершенно обыденной остановке.Голубинская подчеркнула, что при любом необычном или неожиданно возникшем неврологическом симптоме необходимо срочно вызывать скорую помощь. Человеку с инсультом не нужно пытаться оказывать помощь дома, подчеркнула она. Все, что можно сделать – это померить давление или проследить за тем, чтобы пострадавшему было удобно лежать. При возникшей у него рвоте следует повернуть голову набок. Для притока свежего воздуха будет не лишним открыть окна (если стало плохо в помещении).Невролог уточнила, что воспользоваться лекарством можно только в том случае, если человек находится в сознании, а его артериальное давление сильно повышено (по сравнению с обычным состоянием).Эксперт добавила, что в некоторых случаях только своевременное медицинское вмешательство может сохранить пострадавшему жизнь. Именно поэтому нужно оперативно вызывать «скорую», не тратя времени на попытки что-то сделать самому.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы помогают многим людям защитить себя от возникновения инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.