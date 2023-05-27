Онколог Карасев: изменение цвета кожи может быть симптомом рака

«Как правило, такой признак - желтушность или наоборот излишняя бледность кожи и склер - указывает на появление серьезной проблемы в организме», - уточнил Иван Карасев.

По словам врача-онколога Ивана Карасева, подверженность раку в наши дни усиливают многие неблагоприятные факторы образа жизни, включая недосып, курение, злоупотребление алкоголем и высокий уровень повседневного стресса. Одним из видов рака, который стал значительно более распространенным в последнее время, является рак поджелудочной железы.Карасев напомнил, что рак поджелудочной железы относится к числу наиболее агрессивных. Онколог предупредил, что наличие у человека таких проблем, как сахарный диабет, панкреатит, повышает его риск заболеть данным типом рака.Врач обратил внимание на то, что симптомом рака поджелудочной может быть изменение цвета кожи. В частности она приобретает желтушный оттенок. Онколог уточнил, что пожелтение кожи может указывать на опухоль, возникшую в головке железы.Кроме того, изменение цвета кожи может быть симптомом рака кишечника. В его случае кожа становится землистой на вид – к этому ведет дефицит железа, который часто развивается на фоне растущего злокачественного образования в пищеварительном тракте.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему рак груди может возникать у молодых женщин после 30 лет.

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