Гинеколог Уланкина: причиной наступления менопаузы до 40 лет может быть стресс
Гинеколог Ольга Уланкина: менопауза, возникающая у женщин до 40 лет, считается преждевременной.
Гинеколог Уланкина напомнила в беседе с изданием «Вести Подмосковья», что о наступлении менопаузы у женщины говорят в тех случаях, когда прекращаются менструации, и их нет в течение года. В среднем это происходит в возрасте, близком к 50 годам, но бывает и по-другому.
Уланкина пояснила, что гинекологи различают несколько видов менопаузы:
- Преждевременная – до 40 лет;
- Ранняя – в период 40 лет-44 года;
- Своевременная – в период 45-55 лет;
- Поздняя – после 55 лет.
«Причин преждевременной и ранней менопаузы много: наследственность, хронические заболевания репродуктивной системы, частый стресс и недостаток физической активности, искусственное прерывание беременности, операция по удалению яичников или химиотерапия».
Гинеколог добавила, что еще до наступления собственно менопаузы женщины могут ощущать довольно большое количество симптомов, говорящих о предстоящей перестройке в их организме. В частности, у них случаются «приливы», когда кровь бесконтрольно приливает к лицу и груди и при этом возникают также повышенное потоотделение, учащение пульса, скачки давления. Кроме того, может нарушаться обмен веществ, повышается уровень холестерина, увеличивается вес, кожа теряет упругость, кости и суставы становятся более хрупкими, возникает подверженность агрессии и депрессии – все это следствие того, что женское тело из-за приближения менопаузы синтезирует все меньше гормонов эстрогенов.
Врач посоветовала женщинам в этот период регулярно посещать гинеколога, поддерживать физическую активность и тщательнее следить за питанием.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранняя менопауза может возникать у женщин с лишним весом.
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Ольга Уланкина
Здоровье
врач-гинеколог, кандидат медицинских наук
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