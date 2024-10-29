Гинеколог Уланкина: причиной наступления менопаузы до 40 лет может быть стресс

Преждевременная – до 40 лет;

Ранняя – в период 40 лет-44 года;

Своевременная – в период 45-55 лет;

Поздняя – после 55 лет.

«Причин преждевременной и ранней менопаузы много: наследственность, хронические заболевания репродуктивной системы, частый стресс и недостаток физической активности, искусственное прерывание беременности, операция по удалению яичников или химиотерапия».

Гинеколог Уланкина напомнила в беседе с изданием «Вести Подмосковья», что о наступлении менопаузы у женщины говорят в тех случаях, когда прекращаются менструации, и их нет в течение года. В среднем это происходит в возрасте, близком к 50 годам, но бывает и по-другому.Уланкина пояснила, что гинекологи различают несколько видов менопаузы:Врач рассказала , что способно оказаться причиной слишком раннего возникновения менопаузы. По словам Уланкиной, одним из факторов наступления менопаузы до 40 лет может быть стресс.Гинеколог добавила, что еще до наступления собственно менопаузы женщины могут ощущать довольно большое количество симптомов, говорящих о предстоящей перестройке в их организме. В частности, у них случаются «приливы», когда кровь бесконтрольно приливает к лицу и груди и при этом возникают также повышенное потоотделение, учащение пульса, скачки давления. Кроме того, может нарушаться обмен веществ, повышается уровень холестерина, увеличивается вес, кожа теряет упругость, кости и суставы становятся более хрупкими, возникает подверженность агрессии и депрессии – все это следствие того, что женское тело из-за приближения менопаузы синтезирует все меньше гормонов эстрогенов.Врач посоветовала женщинам в этот период регулярно посещать гинеколога, поддерживать физическую активность и тщательнее следить за питанием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранняя менопауза может возникать у женщин с лишним весом.

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