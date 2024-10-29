Врач Иванов: уровень сахара в крови у мужчин говорит о склонности к опасным заболеваниям

«У взрослых мужчин норма сахара натощак составляет 4,11–6,1 ммоль/л, а после 60 лет немного повышается — до 4,56–6,38 ммоль/л. У детей и подростков этот показатель ниже — 3,33–5,55 ммоль/л», - приводит слова медика «Фонтанка».

Повышенный (гипергликемия): быстрая утомляемость, сухость кожи, частое мочеиспускание, жажда, ухудшение зрения, частые инфекционные заболевания.

Пониженный (гипогликемия): слабость, утомляемость, головная боль, головокружение, потливость, тремор, учащенное сердцебиение.

Врач Иванов обратил внимание российских мужчин на тот факт, что норма показателей сахара в их крови изменяется с возрастом.Иванов отметил, что уровень сахара в крови у мужчин говорит о склонности к опасным заболеваниям. Если он превышает названные показатели, можно заподозрить развитие гипергликемии, которая наблюдается при ряде патологий. В частности, она может сигнализировать о заболевании печени или поджелудочной железы, гормональных нарушениях и развитии ВИЧ.Кроме того, если сахар в крови остается повышенным и никак не корректируется, резко возрастают риски появления таких патологий как атеросклероз, поражение нервов, почечная недостаточность, проблемы с сердцем, инсульт.В свою очередь, постоянно низкий уровень сахара тоже может оказаться сигналом организма о наличии опасного заболевания. Например, он наблюдается при онкологических заболеваниях, поражении печени и почек.Как проявляются повышенный и пониженный уровень сахара в крови:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы говорят о снижении уровня тестостерона у мужчин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.