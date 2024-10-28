Терапевт Лапа: ослабление мышц у мужчин может говорить о снижении уровня тестостерона

Содержание тестостерона в мужском организме может уменьшаться с возрастом. Но у достаточно молодых мужчин уровень данного гормона может «падать» вследствие сильного стресса и психоэмоциональных нарушений, различных заболеваний, включая диабет или гипертиреоз, об этом терапевт Лапа сообщила в беседе с aif.ru.Врач рассказала, какие признаки могут говорить о снижения уровня тестостерона. Одним из них медик назвала ослабление мышц и потерю мышечной массы.Кроме того, на уменьшение концентрации главного гормона в мужском организме указывают ухудшение либидо, усталость, отсутствие энергии, депрессивные состояния, нарушения сна, которые проявляются на протяжении длительного времени. При наличии этих проблем мужчинам необходимо обращаться к врачу. Людмила Лапа констатировала, что у представителей сильного пола тестостерон влияет на качество жизни и необходим для нормальной работы организма, вдобавок способствует образованию смерматозоидов и отвечает за функцию деторождения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мужчины способны повысить свой тестостерон за счет коррекции образа жизни, об этом рассказал андролог Сергей Артеменко.

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