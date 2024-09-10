Врач Иванов назвал норму сахара в крови у мужчин: 4,11–6,1 ммоль/л

Ожирение.

Недостаток физической активности.

Неправильное питание.

Эндокринологические патологии.

Инфекционные заболевания.

Наследственность.

Стресс.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.