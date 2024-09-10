Врач Иванов назвал норму сахара в крови у мужчин: 4,11–6,1 ммоль/л
Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Роман Иванов рассказал, что влияет на уровень сахара в крови, и какие значения считаются у мужчин нормой.
— Если анализ делают натощак по венозной крови, то референсные значения уровня сахара у взрослых мужчин составляют 4,11–6,1 ммоль/л, — отметил медик.
После 60 лет норма может быть немного увеличена: 4,56–6,38 ммоль/л. У детей и подростков она ниже: 3,33–5,55 ммоль/л.
Если показатели выше нормы — у вас гипергликемия, обычно она указывает на сахарный диабет второго типа или преддиабет.
Уровень глюкозы может повыситься из-за проблем с печенью и поджелудочной железой, ВИЧ-инфекции или гормональных сбоев.
Повышенный сахар в крови способствует развитию атеросклероза, увеличивает риски инсульта и инфаркта, негативно влияет на сетчатку глаза, поражает нервы и ухудшает функцию почек.
В первую очередь на уровень сахара в крови влияет питание. Сразу после еды уровень глюкозы повышается, а потом постепенно падает. Также на него влияют занятия спортом, лекарства, стресс, генетические факторы и гормональный баланс.
Напомним симптомы сахарного диабета второго типа:
1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Постоянная жажда.
3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.
4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.
5. Медленное заживление ран.
6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.
Причины развития сахарного диабета второго типа:
- Ожирение.
- Недостаток физической активности.
- Неправильное питание.
- Эндокринологические патологии.
- Инфекционные заболевания.
- Наследственность.
- Стресс.
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