Медики из Уфы дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды

«Сейчас, когда температура воздуха колеблется от -5 до +7 градусов, риск простудиться является особенной высоким».

Постепенное повышение температуры;

Озноб;

Головная боль;

Ощущение давления в глазах, светобоязнь;

Боль в мышцах и суставах;

Общее недомогание, слабость.

Врачи, работающие в уфимской больнице No5, напомнили:Медики дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды.При возникновении недомогания следует отказаться от работы и рутинных дел – прежде всего, организму нужен сон и постельный режим. Благодаря такому режиму отдыха он эффективнее аккумулирует свои ресурсы для борьбы с возбудителем болезни и быстрее восстанавливается, его ничто не отвлекает от этого процесса.Частое питье в течение дня не позволяет вирусным частицам задерживаться на слизистых рта и горла. Кроме того, достаточное увлажнение слизистых оболочек ротоглотки способствует активизации расположенных здесь компонентов иммунной системы.Что лучше пить: комфортно теплый чай, компоты, морсы.Организму необходима энергия и питательные вещества, чтобы поддерживать деятельность иммунной системы. Полезна легкая пища – некрепкие бульоны, кисломолочные продукты, вареные яйца, индейка или курица.При первых признаках заболевания нужно остаться дома, чтобы не подвергать опасности заражения других людей, подчеркнули врачи.Признаки простудных заболеваний:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда человеку с простудой нужно вызывать скорую помощь

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