Медики из Уфы дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды

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простуда

Медики из Уфы поделились с россиянами советами о том, как можно помочь себе при первых признаках простуды.

Врачи, работающие в уфимской больнице No5, напомнили:

«Сейчас, когда температура воздуха колеблется от -5 до +7 градусов, риск простудиться является особенной высоким».

Медики дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды.

Совет первый: нужно отдыхать. При возникновении недомогания следует отказаться от работы и рутинных дел – прежде всего, организму нужен сон и постельный режим. Благодаря такому режиму отдыха он эффективнее аккумулирует свои ресурсы для борьбы с возбудителем болезни и быстрее восстанавливается, его ничто не отвлекает от этого процесса.

Совет второй: нужно пить больше жидкости. Частое питье в течение дня не позволяет вирусным частицам задерживаться на слизистых рта и горла. Кроме того, достаточное увлажнение слизистых оболочек ротоглотки способствует активизации расположенных здесь компонентов иммунной системы.

Что лучше пить: комфортно теплый чай, компоты, морсы.

Совет третий: есть здоровую пищу. Организму необходима энергия и питательные вещества, чтобы поддерживать деятельность иммунной системы. Полезна легкая пища – некрепкие бульоны, кисломолочные продукты, вареные яйца, индейка или курица.

Совет четвертый: соблюдать изоляцию. При первых признаках заболевания нужно остаться дома, чтобы не подвергать опасности заражения других людей, подчеркнули врачи.

Признаки простудных заболеваний:
  • Постепенное повышение температуры;
  • Озноб;
  • Головная боль;
  • Ощущение давления в глазах, светобоязнь;
  • Боль в мышцах и суставах;
  • Общее недомогание, слабость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда человеку с простудой нужно вызывать скорую помощь.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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