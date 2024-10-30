Невролог Кудряшов объяснил, при каком колебании атмосферного давления возникает инсульт

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женщина держится за голову

Возникновение инсульта возможно в условиях, когда колебание атмосферного давления превышает 20 единиц, рассказал невролог Алексей Кудряшов.

В московском регионе на протяжении нескольких дней будут происходить ощутимые колебания атмосферного давления – ожидается, что его перепады составят 10 пунктов атмосферного столба и больше. С большой вероятностью многие люди почувствуют из-за этого ухудшение самочувствия.

Но могут ли подобные скачки давления в атмосфере спровоцировать опасные для жизни состояния?

Ответом на вопрос с aif.ru поделился невролог Алексей Кудряшов. Врач подтвердил: когда давление на Землю меняется слишком резко, риск пострадать из-за инсульта становится вполне реальным.

Кудряшов объяснил, при каком колебании атмосферного давления возникает инсульт.

«Сердечно-сосудистая и нервная системы человека реагируют на колебания атмосферного давления. Наука доказала, что изменение свыше 20 единиц увеличивает частоту случаев некоторых форм инсульта», - поделился медик.

Кудряшов отметил, что наиболее чувствительными к подобным перепадам являются так называемые метеозависимые люди. Но такого рода зависимость как правило бывает следствием уже имеющихся хронических заболеваний – прежде всего, сердечно-сосудистых или, например, диабета. Им в «трудные» дни следует тщательнее контролировать свое состояние, чтобы не допустить нежелательного обострения.

Что советует врач:
  • Соблюдать режима сна;
  • Больше отдыхать;
  • Полноценно питаться;
  • Воздерживаться от стресса, перенести дела на другое время;
  • Больше дышать свежим воздухом, совершать пешие прогулки;
  • Стараться заниматься тем, что приносит расслабление, умиротворение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно сделать в качестве первой помощи для человека с инсультом в домашних условиях.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Кудряшов
Алексей Кудряшов
Здоровье
врач-невролог
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Теги : причины инсульта, атмосферное давление, Алексей Кудряшов