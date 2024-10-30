«Неочевидный признак»: врач посоветовал проверить почки при низком давлении
Внезапное снижение артериального давления может возникать при почечной недостаточности, предупредил врач Агапкин.
При низком давлении имеет смысл проверить состояние почек – такой рекомендацией поделился с россиянами врач и телеведущий Сергей Агапкин на съемках программы «О самом главном». Медик констатировал, что пониженное АД нередко оказывается неочевидным признаком опасных изменений в состоянии этого парного органа.
«На заболевания почек может указывать пониженное давление. Среди возможных диагнозов при таком симптоме может быть, например, почечная недостаточность», - предупредил доктор Агапкин.
Он добавил, что в случаях почечной недостаточности артериальное давление может «падать» у человека внезапно.
Признаки низкого давления:
- Общее ухудшение самочувствия, слабость, сонливость;
- Бледность;
- Ощущение холода в конечностях, озноб;
- Тошнота;
- Головокружение, головная боль.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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