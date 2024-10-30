«Неочевидный признак»: врач посоветовал проверить почки при низком давлении

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измерение давления

Внезапное снижение артериального давления может возникать при почечной недостаточности, предупредил врач Агапкин.

При низком давлении имеет смысл проверить состояние почек – такой рекомендацией поделился с россиянами врач и телеведущий Сергей Агапкин на съемках программы «О самом главном». Медик констатировал, что пониженное АД нередко оказывается неочевидным признаком опасных изменений в состоянии этого парного органа.

«На заболевания почек может указывать пониженное давление. Среди возможных диагнозов при таком симптоме может быть, например, почечная недостаточность», - предупредил доктор Агапкин.

Он добавил, что в случаях почечной недостаточности артериальное давление может «падать» у человека внезапно.

Признаки низкого давления:
  • Общее ухудшение самочувствия, слабость, сонливость;
  • Бледность;
  • Ощущение холода в конечностях, озноб;
  • Тошнота;
  • Головокружение, головная боль.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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Теги : пониженное давление, болезни почек, Сергей Агапкин
«Неочевидный признак»: врач посоветовал проверить почки при низком давлении
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