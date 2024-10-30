«Неочевидный признак»: врач посоветовал проверить почки при низком давлении

«На заболевания почек может указывать пониженное давление. Среди возможных диагнозов при таком симптоме может быть, например, почечная недостаточность», - предупредил доктор Агапкин.

Общее ухудшение самочувствия, слабость, сонливость;

Бледность;

Ощущение холода в конечностях, озноб;

Тошнота;

Головокружение, головная боль.

При низком давлении имеет смысл проверить состояние почек – такой рекомендацией поделился с россиянами врач и телеведущий Сергей Агапкин на съемках программы «О самом главном». Медик констатировал, что пониженное АД нередко оказывается неочевидным признаком опасных изменений в состоянии этого парного органа.Он добавил, что в случаях почечной недостаточности артериальное давление может «падать» у человека внезапно.Признаки низкого давления:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усталость у женщин может оказаться неочевидным симптомом инфаркта

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