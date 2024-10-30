Врач Каннингем: усталость у женщин может оказаться неочевидным симптомом инфаркта

«Внезапную и сильную боль в груди назвали главным признаком инфаркта, основываясь только на изучении пациентов-мужчин. Женщины же часто испытывают другие симптомы: например, усталость или одышку. Их можно легко принять за проявления других болезней», - предупредил эксперт.

Врач Каннингем отметил в комментарии изданию Express, что инфаркты, настигающие мужчин и женщин, нередко различаются своей симптоматикой. В частности, у женщин значительно чаще возникают нетривиальные, неочевидные признаки сердечных приступов. В медицинской практике в связи с этим существует проблема несвоевременного, слишком позднего диагностирования инфаркта миокарда у представительниц слабого пола.Говоря об этом, врач Каннингем отметил, что у женщин неочевидным симптомом инфаркта может оказаться усталость – «классические» боль или давление в груди при сердечном приступе гораздо чаще испытывают мужчины.Врач добавил, что в тех случаях, когда женщины при инфаркте жалуются на неприятные ощущения, они говорят о боли, возникающей не в области груди, а в других местах – например, в шее, плече, челюсти или спине. Также у женщин часто наблюдаются признаки, свойственные пищевому отравлению, – тошнота, рвота, боли в животе.Еще одной особенностью женских инфарктов является то, что они намного чаще (по сравнению с мужскими) проявляются в безболезненной форме. При таких «тихих» сердечных приступах у них наблюдаются головокружение, бледность, общее недомогание, потливость, усиление тревоги – все это также мешает правильно идентифицировать инфаркт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, неочевидным признаком проблем с сердцем может быть бледность, возникающая после физических нагрузок.

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