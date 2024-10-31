Врачи: чеснок помогает выводить из организма вызывающие рак токсины

«Аллицин нейтрализует токсины и поддерживает нормальное состояние лейкоцитов крови. Вещество выводит из организма свободные радикалы, негативно воздействующие на клетки, которые могут неправильно развиваться под их влиянием», - приводит слова специалистов «Российская газета».

Врачи рекомендуют при отсутствии противопоказаний включать в повседневный рацион такой продукт как чеснок. Этот пряный овощ помогает выводить из организма вызывающие рак токсины, о чем сообщили эксперты проекта здоровое-питание.рф.По словам экспертов, чеснок содержит аллицин – антиоксидант, обладающий противовирусными и противогрибковыми свойствами. В результате воздействия аллицина на организм снижается воспаление, что уменьшает вероятность развития многих патологических процессов. Именно благодаря его влиянию на организм происходит интенсивное очищение от потенциально токсичных веществ, повреждающих клетки и провоцирующих возникновение их мутаций, ведущих к появлению опухолей.Почему еще полезно есть чеснок:Аллицин в чесноке позитивно влияет на сосуды головного мозга, и в результате его употребления замедляются процессы возрастного снижения памяти у пожилых людей.При употреблении чеснока увеличивается естественная выработка глутатиона – антиоксиданта, защищающего печень от окислительного стресса, вызываемого вредными свободными радикалами. Это улучшает функционирование органа, делая его менее подверженным воспалению и болезням.Чесночный аллицин оказывает специфическое влияние на микробиом кишечника, благодаря чему улучшаются естественные механизмы контроля уровня глюкозы и липидов в крови. Это самым благоприятным образом сказывается на состоянии сердечнососудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что защиту организма от рака эффективно улучшает обычный репчатый лук

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