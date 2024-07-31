Нутрициолог Гусакова: чеснок полезен для предотвращения тромбов и болезней сердца

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чеснок

Нутрициолог Вероника Гусакова: благодаря употреблению чеснока минимизируется риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Нутрициолог Гусакова рассказала, что чеснок относится к так называемым «суперфудам» (продуктам, обладающим очень широким спектром полезных свойств). В частности, пряный овощ полезен для предотвращения тромбов и болезней сердца.

«Активные компоненты чеснока улучшают кровообращение, предотвращая образование тромбов, что минимизирует риск сердечно-сосудистых заболеваний», - отметила специалист в комментарии NEWS.ru.

Гусакова уточнила, что одним из веществ в составе чеснока является аллицин – антиоксидант, обладающий противовирусными и противогрибковыми свойствами. В результате воздействия аллицина на организм снижается воспаление – это уменьшает вероятность развития многих патологических процессов. Так, при употреблении чеснока человек становится лучше защищен от накопления холестерина и возникновения атеросклероза, а также возрастных проблем с мозгом.

«Аллицин влияет на сосуды головного мозга, и в результате его употребления замедляются процессы возрастного снижения памяти у пожилых людей», - уточнила нутрициолог.

Гусакова добавила, что чеснок является продуктом, помогающим сохранять красоту и молодость женщинам. Будучи богатым источником антиоксидантов, он способствует защите клетки от повреждений, что в свою очередь замедляет процессы старения. Вдобавок, улучшая кровообращение в организме, чеснок благоприятно сказывается на состоянии кожи и волос.

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Вероника Гусакова
Вероника Гусакова
ЗОЖ
нутрициолог
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Теги : польза чеснока, защита от болезней, Вероника Гусакова
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