Кардиолог Байдина: смена погодных условий ведет к появлению «осенней гипертонии»

«Даже теплой осенью погода не часто балует нас стабильностью: температура воздуха тяготеет к понижению, атмосферное давление то и дело меняется, а световой день начинает убывать. Совокупность этих факторов увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Например, похолодание провоцирует сужение сосудов и активизирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за регуляцию сосудистого тонуса», - объяснила медик в беседе с порталом «Доктор Питер».

«Если межсезонье дается вам тяжело, есть смысл посетить врача и обсудить с ним прием лекарств. Также врач может назначить дополнительные обследования для оценки состояния сосудов», - подсказала эксперт.

Кардиолог Байдина констатировала: многие россияне в период межсезонья страдают от так называемой «осенней гипертонии». Прежде всего, связанное с ней ухудшение самочувствия испытывают люди, уже имеющие сосудистые проблемы, гипертензию – их нарушениям в это врем года свойственно усугубляться.Кардиолог заметила, что к появлению «осенней гипертонии» часто ведет смена погодных условий.Другим фактором скачков АД врач назвала дефицит физической нагрузки – осенью многие начинают проводить больше времени дома, сидя или лежа. Байдина подчеркнула, что недостаток движения негативно сказывается на состоянии сосудов, а постоянное нахождение дома усиливает психоэмоциональное напряжение, тревожность, что тоже провоцирует скачки кровяного давления.Также обострение гипертонии осенью бывает обусловлено рационом – с наступлением холодов люди активнее употребляют плотную калорийную пищу, сладости, соленья.Кардиолог посоветовала россиянам тщательнее контролировать в это время года свое питание и образ жизни, периодически измерять свое артериальное давление, избегать гиподинамии. Одним из эффективных способов профилактики скачков АД может быть спокойная прогулка утром или перед сном в течение 30–40 минут, уточнила медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы недомогания являются серьезным поводом обратиться к врачам за проверкой своего состояния сердца.

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