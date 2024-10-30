Кардиолог Бирюкова назвала головокружение поводом обратиться за проверкой состояния сердца

«Многие заболевания сердца и сосудов развиваются незаметно и обнаруживают себя внезапно и резко».

«Насторожить должно, если сердце стало работать менее ритмично, чем всегда — особенно если оно время от времени «колотится» в груди, ускоряет или замедляет свой ритм в обычной обстановке без физических нагрузок», - уточнила Анна Бирюкова.

Кардиолог Бирюкова сказала в беседе с «Лентой.ру»:Медик отметила, что такая незаметность часто бывает обусловлена тем, что проявление некоторых симптомов не воспринимается как показатель ухудшения работы сердца. Например, таким симптомом может быть непереносимость нагрузок, при которой практически любое физическое усилие дается человеку с трудом. Подобную слабость часто связывают с возрастными изменениями или усталостью от рутинных дел, недосыпом тогда как возникает она из-за проблем с сердцем.Также поводом обратиться к кардиологу за проверкой состояния сердца являются головокружения, добавила Бирюкова. Кроме того, не следует оставлять без внимания то, что у человека начинают отекать ноги.Одним из опасных признаков является чувствование изменений в работе сердечной мышцы, подчеркнула врач.Медик посоветовала обязательно обратиться к кардиологу и в тех случаях, когда в груди возникает ощущение боли, которую можно охарактеризовать как ноющую, давящую или «стреляющую», а также когда начинает «подскакивать»» артериальное давление.Если боль в груди возникла неожиданно и сразу сильная, лучше сразу вызвать скорую помощь, констатировала кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что бледность, возникающая после физической нагрузки, относится к неочевидным признакам больного сердца – такие признаки были названы сосудистым хирургом Тамарой Баркинхоевой.

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