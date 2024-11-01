Симптомы за сутки до смерти: ученые назвали ощущения, возникающие перед остановкой сердца

«У половины людей бывают симптомы, которые способны предсказывать остановку сердца за 24 часа до ее развития. Это может играть большую роль в предупреждении смерти у таких пациентов», - заявил в статье, опубликованной в журнале «Ланцет» (The Lancet) руководитель центра доктор Суммит Чу.

У мужчин – боли в груди;

У женщин – одышка.

По статистике, около 90% от всех случаев смерти при сердечном приступе составляет летальный исход, вызванный внезапной остановкой сердца. Между тем, ученые считают, что людей, умирающих от остановки сердца, можно спасти, если заблаговременно принять меры и провести необходимую терапию. Для этого необходимо оказывать соответствующую медицинскую помощь при появлении симптомов, предвещающих скорую остановку сердца. Такие симптомы возникают за сутки до этого события, данный вывод был сделан исследователями из Центра профилактики остановки сердца в Институте сердца Шмидта в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе.Называя симптомы, ученые отметили, что у мужчин и женщин возникают разные ощущения.По мнению исследователей, именно эти симптомы наиболее сильно связаны с внезапной остановкой сердца. Кроме того, предшественником остановки сердца (и смерти от нее) может быть аритмия, при которой люди ощущают ускоренное сердцебиение. Ученые отмечают, что обращение к врачам при возникновении данных симптомов может помочь спасти множество жизней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что, при каком колебании атмосферного давления серьезно повышается риск инсульта

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