Daily Mail: кардиологи связывают ноющую боль в ногах с опасным состоянием артерий
Daily Mail: ноющая боль в ногах нередко сигнализирует об аномальном сужении артерий
Кардиологи связывают ноющую боль в ногах с опасным состоянием артерий, известным как ЗПА или заболевание периферических артерий. Данный термин используется для обозначения ряда заболеваний воспалительного характера, при которых происходит сужение артерий и нарушается нормальный кровоток. О признаках, указывающих на это опасное состояние артерий, сообщило издание Daily Mail, обратившееся за комментариями к кардиологу Эми Поллак из клиники Майо.
«Болезненность, судороги или ноющее ощущение в руках или ногах при движении или физической нагрузке может быть признаком заболевания периферических артерий», - рассказала врач.
Кардиолог добавила, что ЗПА в большинстве случаев возникает в нижних конечностях. Как правило, ключевым провокатором патологии становится атеросклероз – сосудистое заболевание, характеризующееся распространением бляшек на стенках артерий. Такие атеросклеротические бляшки приводят к оседанию тромбов, последствием чего становится ишемия (недостаточный приток крови из-за сужения сосуда). Последствиями ишемических поражений могут быть угрожающие жизни сердечно-сосудистые катастрофы.
«В течение пяти лет после постановки диагноза ЗПА возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, так как в патологический процесс вовлекаются и коронарные, и сонные артерии», - заметила Эми Поллак.
Она посоветовала обращаться к врачам при появлении следующих ощущений:
- Судороги;
- «Ноющие» ощущения в конечностях;
- Болезненность в конечностях, которая склонная усиливаться при движении, ходьбе и даже небольших физических нагрузках;
- Исчезновение болей и дискомфорта в конечностях во время отдыха и их возобновление при движении.
- Мышечная слабость;
- Выпадение волос;
- Охлаждение кожи;
- Онемение пальцев ног;
- Долго не заживающие царапины и другие кожные повреждения.
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