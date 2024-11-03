Daily Mail: кардиологи связывают ноющую боль в ногах с опасным состоянием артерий

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боль в ногах

Daily Mail: ноющая боль в ногах нередко сигнализирует об аномальном сужении артерий

Кардиологи связывают ноющую боль в ногах с опасным состоянием артерий, известным как ЗПА или заболевание   периферических  артерий. Данный термин используется для обозначения ряда заболеваний воспалительного характера, при которых происходит сужение артерий и нарушается нормальный кровоток. О признаках, указывающих на это опасное состояние артерий, сообщило издание Daily Mail, обратившееся за комментариями к кардиологу Эми Поллак из клиники Майо.

«Болезненность, судороги или ноющее ощущение в руках или ногах при движении или физической нагрузке может быть признаком заболевания периферических артерий», - рассказала врач.

Кардиолог добавила, что ЗПА в большинстве случаев возникает в нижних конечностях. Как правило, ключевым провокатором патологии становится атеросклероз – сосудистое заболевание, характеризующееся распространением бляшек на стенках артерий. Такие атеросклеротические бляшки приводят к оседанию тромбов, последствием чего становится ишемия (недостаточный приток крови из-за сужения сосуда). Последствиями ишемических поражений могут быть угрожающие жизни  сердечно-сосудистые катастрофы.

«В течение пяти лет после постановки диагноза ЗПА возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, так как в патологический процесс вовлекаются и коронарные, и сонные артерии», - заметила Эми Поллак.

Она посоветовала обращаться к врачам при появлении следующих ощущений:
  • Судороги;
  • «Ноющие» ощущения в конечностях;
  • Болезненность в конечностях, которая склонная усиливаться при движении, ходьбе и даже небольших физических нагрузках;
  • Исчезновение болей и дискомфорта в конечностях во время отдыха и их возобновление при движении.
Другие возможные признаки опасного состояния артерий в ногах:
  • Мышечная слабость;
  • Выпадение волос;
  • Охлаждение кожи;
  • Онемение пальцев ног;
  • Долго не заживающие царапины и другие кожные повреждения.
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Теги : артерии, ноги, Эми Поллак