Daily Mail: кардиологи связывают ноющую боль в ногах с опасным состоянием артерий

«Болезненность, судороги или ноющее ощущение в руках или ногах при движении или физической нагрузке может быть признаком заболевания периферических артерий», - рассказала врач.

«В течение пяти лет после постановки диагноза ЗПА возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, так как в патологический процесс вовлекаются и коронарные, и сонные артерии», - заметила Эми Поллак.

Судороги;

«Ноющие» ощущения в конечностях;

Болезненность в конечностях, которая склонная усиливаться при движении, ходьбе и даже небольших физических нагрузках;

Исчезновение болей и дискомфорта в конечностях во время отдыха и их возобновление при движении.

Мышечная слабость;

Выпадение волос;

Охлаждение кожи;

Онемение пальцев ног;

Долго не заживающие царапины и другие кожные повреждения.

Кардиологи связывают ноющую боль в ногах с опасным состоянием артерий, известным как ЗПА или заболевание периферических артерий. Данный термин используется для обозначения ряда заболеваний воспалительного характера, при которых происходит сужение артерий и нарушается нормальный кровоток. О признаках, указывающих на это опасное состояние артерий, сообщило издание Daily Mail, обратившееся за комментариями к кардиологу Эми Поллак из клиники Майо.Кардиолог добавила, что ЗПА в большинстве случаев возникает в нижних конечностях. Как правило, ключевым провокатором патологии становится атеросклероз – сосудистое заболевание, характеризующееся распространением бляшек на стенках артерий. Такие атеросклеротические бляшки приводят к оседанию тромбов, последствием чего становится ишемия (недостаточный приток крови из-за сужения сосуда). Последствиями ишемических поражений могут быть угрожающие жизни сердечно-сосудистые катастрофы.Она посоветовала обращаться к врачам при появлении следующих ощущений:Другие возможные признаки опасного состояния артерий в ногах:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усталость у женщин может оказаться неочевидным симптомом инфаркта

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