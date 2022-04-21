Заболевание периферических артерий из-за высокого холестерина: признаки в ногах

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Онемение, боль и слабость в ногах сигналят о заболевании периферических артерий, которое вызывается высоким уровнем холестерина.

Заболевание периферических артерий (ЗПА) является одним из частых осложнений, возникающих у людей, чей уровень холестерина в крови является повышенным. Оно развивается вследствие накопления жировых отложений в артериях конечностей (чаще всего ног), ограничивающего их кровоснабжение.

Симптомы заболевания периферических артерий часто развиваются медленно, усиливаясь только с течением времени. Если же признаки нарушения начали развиваться и прогрессировать быстро или ухудшение возникло внезапно, это может быть сигналом очень серьезной проблемы, требующей оперативной медпомощи. В некоторых случаях ЗПА может привести к ампутации стопы, сердечному приступу, инсульту.

Признаки ЗПА в ногах. На заболевание может указывать боль в ногах, возникающая во время ходьбы или другой физической активности и проходящая при отдыхе. Боль может варьироваться от легкой до сильной, часто поражает обе ноги, но также возможен вариант, когда боль усиливается только в одной конечности.
Кроме того, в ногах при ЗПА  возникают спазмы, покалывание, онемение.

Другие признаки ЗПА включают следующие изменения.
  • Выпадение волос на ногах и ступнях.
  • Ломкие, медленно растущие ногти.
  • Царапины и ранки на ступнях, голенях, которые не заживают.
  • Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение.
  • Блестящая кожа.
  • Уменьшение (истощение) мышц ног, ведущее к их слабости.
Медики подчеркивают, что люди, которые курят или страдают диабетом, имеют наибольший риск развития заболевания периферических артерий из-за снижения кровотока. Для них в связи с этим также повышается риск очень опасных последствий, таких как критическая ишемия конечностей, атеросклероз, инфаркт, инсульт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление роговичной дуги в глазах у людей до 45 лет может быть опасным симптомом нарушения, связанного с высоким холестерином.
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