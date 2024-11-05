Может вредить щитовидной железе: врач Хайкина указала на последствия неправильного голодания

«В краткосрочной перспективе голодание может быть полезно для людей с инсулинорезистентностью или предрасположенностью к диабету второго типа, так как оно помогает лучше контролировать уровень сахара в крови. Но длительное и неконтролируемое голодание может вести к обратному эффекту: вызванный им стресс провоцирует выброс гормона кортизола, что способно вызвать нарушение обмена веществ и гормонального баланса», - сообщила медик в разговоре с «Лентой.ру».

«Длительное отсутствие пищи снижает производство гормонов щитовидной железы, что замедляет метаболизм и может привести к ухудшению самочувствия».

Тема голодания сегодня в тренде. От многих людей можно услышать, что они пытаются следовать методу интервального голодания или другим режимам питания, предполагающим отказ от пищи на протяжении долгого времени. Утверждается, что таким образом можно похудеть или укрепить здоровье, однако врач Хайкина посоветовала следовать метода голодания с большой осторожностью.Врач заявила, что неправильным голоданием люди рискуют серьезно навредит своему организму – в частности, его последствием может стать нарушение гормонального баланса.Также Хайкина указала на другое последствие неправильного голодания. Специалистка отметила, что оно может вредить щитовидной железе (особенно, в тех случаях, когда уже существуют проблемы с щитовидкой, например, имеется гипотиреоз).Другим минусом голодания врач назвала возникающий при отказе от пищи дефицит важных для работы организма веществ – витаминов, микроэлементов, жиров, белка. Подобная нехватка может ослаблять его, делать менее стойким, более уязвимым перед разного рода патогенами.Кроме того, добавила эндокринолог, неправильное голодание способно навредить функционированию пищеварительной системы. В частности, из-за длительного отсутствия пищи работа желудочно-кишечного тракта может замедлиться, уменьшив выработку ферментов и желудочного сока – последствием этого станут нарушения в процессах переваривания пищи и перистальтики, чреватые для человека появлением запоров и синдрома раздраженного кишечникаРанее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с гипертонией нужно тщательнее выбирать продукты для завтраков

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