Больше молока, меньше жира: врач Хайкина указала на мифы о питании детей
Врач-эндокринолог Дарья Хайкина: необходимость пить много молока – это один из мифов о детском питании.
Врач Хайкина рассказала о существующих заблуждения по поводу питания детей. Она указала на такой миф как особая потребность детского организма в молоке. Прежде всего, отметила медик, организм ребенка с его растущим скелетом нуждается в кальции, но его источником является не только молоко. К тому же многие дети страдают его непереносимостью.
Хайкина уточнила: если ребенку и можно пить молоко, его количество необходимо контролировать.
«Молоко является хорошим источником кальция и в целом полезно для детей. Но оно достаточно калорийно, частое его употребление может привести к избыточной массе тела», - предупредила врач в комментарии «Газете.Ru».
Также врач Хайкина указала на другой миф о питании детей, согласно которому их нужно ограничивать в употреблении жиров. Нельзя допускать слишком значительного уменьшения жира в детском рационе, подчеркнула эксперт.
«Жиры необходимы для работы мозга. Исключать жиры мы не можем, и уж тем более убирать их полностью», - уточнила Дарья Хайкина.
В то же время эндокринолог посоветовала следить за тем, чтобы дети получали здоровые источники жиров в виде орехов, семян, растительных масел и не употребляли трансжиры.
Кроме того, заблуждением врач считает мнение о том, что детям нужно пить много воды.
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Дарья Хайкина
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детский эндокринолог
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