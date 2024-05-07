Больше молока, меньше жира: врач Хайкина указала на мифы о питании детей

«Молоко является хорошим источником кальция и в целом полезно для детей. Но оно достаточно калорийно, частое его употребление может привести к избыточной массе тела», - предупредила врач в комментарии « Газете.Ru ».

«Жиры необходимы для работы мозга. Исключать жиры мы не можем, и уж тем более убирать их полностью», - уточнила Дарья Хайкина.

Врач Хайкина рассказала о существующих заблуждения по поводу питания детей. Она указала на такой миф как особая потребность детского организма в молоке. Прежде всего, отметила медик, организм ребенка с его растущим скелетом нуждается в кальции, но его источником является не только молоко. К тому же многие дети страдают его непереносимостью.Хайкина уточнила: если ребенку и можно пить молоко, его количество необходимо контролировать.Также врач Хайкина указала на другой миф о питании детей, согласно которому их нужно ограничивать в употреблении жиров. Нельзя допускать слишком значительного уменьшения жира в детском рационе, подчеркнула эксперт.В то же время эндокринолог посоветовала следить за тем, чтобы дети получали здоровые источники жиров в виде орехов, семян, растительных масел и не употребляли трансжиры.Кроме того, заблуждением врач считает мнение о том, что детям нужно пить много воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сок сельдерея, несмотря на его полезность, можно пить не всем

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.