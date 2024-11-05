Образуются тромбы: доктор Мясников назвал главную угрозу мерцательной аритмии

«Проблема кроется в электрических импульсах… при мерцательной аритмии желудочки сердца нерегулярно сокращаются в ответ на проходящие импульсы – их сокращение становится полностью хаотичным», - заметил специалист.

«Когда сердце не сокращается должным образом, кровь начинает накапливаться в разных его частях. И образуются тромбы. Причем они могут быть не опасны для сердца, но с током крови «выстреливают» и летят прямо в мозг, что повышает риск его кровоизлияний, инсультов», - объяснил он.

Врач Александр Мясников сообщил на съемках программы «О самом главном», почему мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) считается одним из самых опасных для человека нарушений в работе сердца. Медик отметил: данная патология возникает преимущественно у людей старше 50-ти лет, но может появляться и в более молодом возрасте. Особенностью нарушения является заметное снижение способности сердечной мышцы перекачивать кровь по телу.Доктор Мясников констатировал: причинами подобного сбоя в работе сердца становятся гипертония, атеросклероз, болезни щитовидной железы, имеющиеся сердечные пороки. Он обратил внимание на то, что мерцательная аритмия опасна не только тем, что сердце плохо справляется с задачей перекачивания крови.Главной угрозой мерцательной аритмии Александр Мясников назвал образование тромбов.Мясников подчеркнул, что человеку с мерцательной аритмией обязательно должны назначаться кроверазжижающие препараты. В свою очередь, пациенты с этим недугом должны дисциплинированно следовать схеме приема лекарств, назначаемых лечащим специалистом – самодеятельность в этом вопросе недопустима.Необходимо понимать, что при такой патологии сердце выбрасывает на 20% меньше крови, создавая дя человека реальную угрозу развития инфарктов и инсультов, констатировал известный медик.Ключевой признак – учащенное сердцебиение, создающее ощущение, что сердце не бьется, а трепещет.При данной патологии нерегулярные сердечные сокращения чаще всего возникают при физических нагрузках или в моменты волнения, стресса.Также возможны дискомфорт или боль в груди, чувство нехватки воздуха и одышка, падение артериального давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие два факта врачи советуют знать о мерцательной аритмии

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