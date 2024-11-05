Белые или красные пятна на слизистой;

Боль;

Уплотнения или припухлости в полости рта;

Уплотнения или припухлости на шее.

Во время чистки зубов можно увидеть симптомы рака ротовой полости, об этом сообщило издание Express, ссылаясь на рекомендации британского Фонда здоровья полости рта Его специалисты отмечают, что количество случаев данного вида рака существенно увеличилось за последние 20 лет, и продолжает расти.Главным способом узнать о возникновении рака во рту эксперты назвали его осмотр во время чистки зубов.Специалисты перечислили следующие симптомы, обнаружив которые необходимо обратиться к врачу:Руководитель Фонда здоровья полости рта Найджел Картер констатировал, что главными провокаторами этого рака являются вредные привычки, так как курение и злоупотребление алкоголем, а также ВПЧ, вирус папилломы человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли группа крови человека влиять на заболеваемость раком – мнением по данному поводу поделился гематолог Александр Румянцев.

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