Врач Пронина: частое мочеиспускание может оказаться симптомом дефицита витамина D

Врач-эндокринолог Дарья Пронина рассказала о малоизвестных симптомах дефицита витамина D. Проблема его нехватки становится особенно актуальной в осенне-зимний период, когда заметно сокращается количество солнечных дней (под воздействием солнца на кожу человеческий организм сам вырабатывает данный витамин). Дефицит этого вещества тесно связан с ослаблением иммунитета и подверженностью сезонным инфекциям, а также с развитием психоэмоциональных проблем, депрессии.Врач Пронина констатировала: симптомом дефицита витамина D может оказаться непривычно частое мочеиспускание вместе с внезапно возникающими сильными позывами мочиться. Такая проблема в работе мочевого пузыря возникает как последствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена, к которому в свою очередь ведет нехватка важного витамина. Медик напомнила, что витамин D регулирует усвоение организмом кальция и фосфора.Пронина добавила, что нарушение фосфорно-кальциевого обмена, возникающее в организме из-за дефицита витамина D, также может способствовать появлению других проблем. В их числе – повышенная слабость, болезненные ощущения в костях, судороги, потливость. Кроме того, из-за данного нарушения может развиваться подверженность сердечно-сосудистым патологиям, включая гипертонию, аритмию и ишемическую болезнь сердца. Учитывая это, крайне важно не допускать возникновения дефицита витамина D, подчеркнула врач в беседе с « Газетой.Ru Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит витамина D испытывают подавляющее большинство россиян , об этом рассказала врач-эндокринолог Ирина Русс.

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