Врач Соломатина: дефицит витамина D может стать причиной депрессии

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депрессия

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что дефицит витамина D имеется почти у всех, кто живет далеко от моря.

Врач Соломатина рассказала о симптомах дефицита витамина D в разговоре на тему осеннего авитаминоза с «Радио 1». Медик констатировала, что нехватка данного витамина вполне может считаться авитаминозом.

«Авитаминоза как такого нет. Врачи говорят о нем, когда человек проживает в очень неблагоприятной обстановке, либо организму не хватает какого-то даже одного витамина», - уточнила эксперт.

Елена Соломатина добавила, что дефицит витамина D является массовым явлением. Для россиян, живущих в средней полосе, его недостаток становится актуальной проблемой в период отсутствия солнечного света.

У нас, людей, живущих далеко от моря, обычно есть дефицит витамина D, - подчеркнула врач.

Специалист добавила, что дефицит витамина D может стать причиной депрессии и других психоэмоциональных нарушений. Именно из-за его нехватки многие люди ощущают психологическую подавленность, негативизм в это время года.

Кроме того, дефицит витамина D может ослаблять защитные ресурсы организма, влиять на подверженность сезонным инфекциям.

«Появляется расположенность к вирусным заболеваниям, снижается уровень витамина С, подавляются полезные бактерии, которые участвуют в поддержании нашего иммунитета», - рассказала врач о последствиях такого дефицита.

При подозрении на дефицитное состояние следует проконсультироваться с медиками, сдать необходимые анализы крови. Пациенту может быть рекомендован прием препаратов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многим людям витамин D необходим не только осенью-зимой, но на протяжении всего года, об этом рассказала врач Вера Сережина.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : дефицит витамина D, депрессия, Елена Соломатина
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