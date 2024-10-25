Врач Соломатина: дефицит витамина D может стать причиной депрессии

«Авитаминоза как такого нет. Врачи говорят о нем, когда человек проживает в очень неблагоприятной обстановке, либо организму не хватает какого-то даже одного витамина», - уточнила эксперт.

«Появляется расположенность к вирусным заболеваниям, снижается уровень витамина С, подавляются полезные бактерии, которые участвуют в поддержании нашего иммунитета», - рассказала врач о последствиях такого дефицита.

Врач Соломатина рассказала о симптомах дефицита витамина D в разговоре на тему осеннего авитаминоза с «Радио 1». Медик констатировала, что нехватка данного витамина вполне может считаться авитаминозом.Елена Соломатина добавила, что дефицит витамина D является массовым явлением. Для россиян, живущих в средней полосе, его недостаток становится актуальной проблемой в период отсутствия солнечного света.У нас, людей, живущих далеко от моря, обычно есть дефицит витамина D, - подчеркнула врач.Специалист добавила, что дефицит витамина D может стать причиной депрессии и других психоэмоциональных нарушений. Именно из-за его нехватки многие люди ощущают психологическую подавленность, негативизм в это время года.Кроме того, дефицит витамина D может ослаблять защитные ресурсы организма, влиять на подверженность сезонным инфекциям.При подозрении на дефицитное состояние следует проконсультироваться с медиками, сдать необходимые анализы крови. Пациенту может быть рекомендован прием препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многим людям витамин D необходим не только осенью-зимой, но на протяжении всего года , об этом рассказала врач Вера Сережина.

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