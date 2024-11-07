«Может вести к ожирению»: эндокринолог предупредила об опасности фруктозы

«Фруктоза — такой же быстрый углевод, что и глюкоза. На организм фруктоза влияет примерно так же, как обычный сахар», - констатировала медик в беседе с «Лентой.ру».

«Часто вижу пациентов, которые уверены, что фруктоза — здоровая альтернатива сахара, но это не так. Не вижу смысла полностью исключать сахар из рациона, если у вас нет сахарного диабета», - постулировала врач.

Фруктозу нельзя назвать полезным заменителем сахара – помнить об этом посоветовала врач-эндокринолог Александра Звенигородская.Эндокринолог предупредила об опасности фруктозы. По словам Звенигородской, частое употребление содержащих ее продуктов может вести к развитию ожирения и ассоциированных заболеваний, включая диабет второго типа и сердечно-сосудистые патологии. Эксперт напомнила, что фруктоза часто входит в состав сладких газированных напитков, мороженого, шоколада, печенья, сиропов, разнообразных злаковых батончиков. Также она содержится во многих продуктах, которые маркируются как не содержащие сахар.Также фруктозу содержат фрукты – стоит ли считать их опасными?Медики отмечают, что фрукты являются натуральными продуктами, в которых фруктоза не добавляется специально в виде подсластителя. Кроме того, они содержат воду, витамины и микроэлементы, клетчатку – все это смягчает действие фруктозы на организм и препятствует слишком резким скачкам сахара в крови, которые она способна вызывать. Тем не менее фрукты (особенно очень сладкие) рекомендуется есть в ограниченном количестве и не употреблять натощак – лучше всего между приемами пищи. Некоторые фрукты могут быть противопоказаны при диабете, метаболических нарушениях.Если человек не является диабетиком, он вполне может позволить себе есть сахар в умеренном количестве – заменять его фруктозой не следует, считает эндокринолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что большое количество фруктозы в рационе человека может серьезно навредить его печени

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