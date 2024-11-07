«Возможен анафилактический шок»: врачи рассказали, чем опасен прием антибиотиков без назначения

«Антибиотик – серьезный лекарственный препарат, при бездумном применении которого могут развиться самые разнообразные неблагоприятные реакции: от банальной сыпи на теле до анафилактического шока со смертельным исходом», - сказал Алексей Карзин.

«Их избыточное использование способствует развитию антибиотикорезистентности у микроорганизмов, которые заселяют различные части человеческого тела и затем могут вызывать инфекции, не поддающиеся лечению стандартными препаратами», - предостерегла специалист.

Россияне нередко лечатся антибиотиками, которые принимают, исходя из собственных решений, а не по назначению медработников. Подобное самолечение опасно, оно таит в себе множество рисков для организма и даже для жизни людей – об этом врачи предупредили в беседе с «Российской газетой». Они рассказали, чем опасен прием антибиотиков без назначения. Один из экспертов, руководитель центра анестезиологии и реаниматологии Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алексей Карзин, сообщил: в виде последствия бесконтрольного самодеятельного приема этих препаратов возможен анафилактический шок.Кроме того, итогом самостоятельного лечения антибиотиками без согласования с врачом может стать разрушение микрофлоры кишечника, что чревато его воспалением с возможным образованием сквозного дефекта стенки.Одной из распространенных ошибок, по словам экспертов, является применение антибиотиков при вирусных инфекциях – например, при гриппе. При этом антибиотики взаимодействуют с другими медикаментами, усиливают или снижают их эффект, что тоже может иметь неблагополучные последствия.Еще один риск заключается в том, что прием антибиотиков без назначения опасен развитием резистентности к этим лекарствам, констатировала фармаколог Надежда Гультяева.Эксперты отметили, что в медицине назначение антибиотиков предваряется специальными тестами, помогающие выбрать наиболее подходящий для лечения вид препарата. Именно поэтому назначение антибиотика и схема его приема являются прерогативой врача – таким образом сводится к минимуму риск побочных реакций, включая наиболее опасные.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему перепады артериального давления, инфаркты и инсульты все чаще встречаются у молодых людей

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